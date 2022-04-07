124 مليار دولار تبخرت من العملات الرقمية في 24 ساعة صادمة

فيما اكتست منصات تداول العملات الرقمية باللون الأحمر، فقد ارتفعت خسائر السوق لتصل إلى ما يقرب من 124 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداولات.

تأتي هذه الخسائر على خلفية قيام السلطات الألمانية والأميركية بتفكيك أكبر" منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى "سوق هيدرا"، وتمت مصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو. وتعد منصة "هيدرا"، أكبر سوق غير قانونية على شبكة الإنترنت المظلمة والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.

مادة اعلانية

وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين، وواجهت مثل هذه الشبكات ضغوطا متزايدة بعد طفرة في وتيرة استخدامها أثناء جائحة فيروس كورونا.

على صعيد التداولات وخلال الـ 24 ساعة الأخير من التداولات، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5.8% خاسرة نحو 123.9 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2126.7 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء، إلى نحو 2002.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعاً بنسبة 5.3% خاسرة نحو 2445 دولار وذلك بعدما انخفض سعرها من مستوى 45872 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 43427 دولار في تعاملات اليوم.

كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 5.2% لتخسر نحو 45.8 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 871.1 مليار دولار إلى نحو 825.3 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6.7% خاسرة نحو 231 دولار بعدما انخفض سعرها من 3445 دولار إلى نحو 3214 دولار.

كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.5% فاقدة نحو 26.9 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 414 مليار دولار إلى نحو 387.1 مليار دولار.

وفيما استقرت عملة "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 82.4 مليار دولار، و 51.07 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.5% خاسرة نحو 20.39 دولار بعدما نزل سعرها من 449.02 دولار إلى نحو 428.63 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 4.5% خاسرة نحو 3.4 مليار دولار بعدما انخفضت من مستوى 74.1 مليار دولار إلى نحو 70.7 مليار دولار.