خبير للعربية: هذا ما أثر بشدة في الأسعار الحالية للعملات المشفرة

قال المدير الشريك في "X - Pay"، الدكتور محمد عبدالمطلب، إن العملات المشفرة كانت تتحرك خلال الفترة الأخيرة بتناغم عال مع الأسواق العالمية، لاسيما أسواق الأسهم، وبالتالي كان يتم التعامل معها كأنها أسهم مثل أسهم التكنولوجيا.

وأضاف عبدالمطلب في مقابلة مع "العربية" أن ذلك التناغم بين العملات الرقمية والبورصات العالمية ممكن أن يستمر وسيظهر ذلك خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار إلى أن الاتجاه غير واضح حاليا.

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وأوضح أن دخول المستثمرين الكبار والمؤسسات الاستثمارية والبنوك في قطاع العملات المشفرة، أثر بشدة في الأسعار الحالية لتلك العملات.

وبيّن عبدالمطلب أن وجود السيولة الرخيصة يرفع من أي أصل عالي المخاطرة، لكن المؤسسات الكبيرة بمبالغ ضخمة هي التي تتحكم بالسوق إلى حد كبير.

وكان الملياردير بيتر ثيل، المعروف بهوسه بالبيتكوين، ألقى خطابا لاذعا في مؤتمر "Bitcoin 2022" بميامي اتهم فيه ثلاثة من أقطاب "وول ستريت" بالتسبب بعدم وصول عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار كما كان متوقعاً.