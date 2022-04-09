شيكولاتة كيندر متهمة بتفشي الإصابة بالسالمونيلا.. دولة عربية تتخذ إجراءً

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، تعميما بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية Kinder تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة واتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

يأتي ذلك استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إلي الوزارة بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة Kinder.

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أشارت الوزارة في تعميمها، إلى ضرورة التأكد من نوعية ومواصفات هذه المنتجات، كما وجهت السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات و التشديد على المستورد، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان أمن وسلامة الغذاء المتداول أو الوارد إلى دولة الإمارات، وحرصها على توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول.

وتابعت الوزارة: "من خلال إدارة الوزارة لنظام الإنذار السريع للأغذية وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية ممثلة في كل من هيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تم الكشف عن أن منتجات الشوكولاتة للعلامة التجارية Kinder يتم استيرادها من 8 مصانع حول العالم وتتضمن نطاقا واسعا من تلك المنتجات".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنتجات المتأثرة التي تم استيرادها إلى الدولة شملت منتج "كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم" من مصنع واحد فقط يقع في بلجيكا.. وما زالت إجراءات التحري قائمة من قبل السلطات الرقابية في بلجيكا والشركة المنتجة لتحديث قوائم المنتجات المتأثرة والدول التي تم توزيع المنتجات المعنية لها.

و حرصا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة أعدت الوزارة قائمة بالمنتجات المصابة - والمحددة بتاريخ إنتاج وانتهاء واحد ورقم تعريف موحد - والمطبوع على البطاقة الغذائية لتلك المنتجات وأصدرت تعميما بها للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، للتأكد من خلو أسواق الدولة منها والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

وأكدت الوزارة تشديد إجراءات الرقابة على منتجات الشركة المستوردة والمتداولة في الأسواق وعدم السماح بتداول أي منتج قد يؤثر على صحة المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن منتجات kinder يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم و تعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها التي يتم تسجيل مخالفات على المنتجات الشركة.