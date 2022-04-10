الشركات الأكثر إنفاقاً على البحث والتطوير في العالم.. ميزانيات عملاقة

قد لا يكون مفاجئاً أن الشركات التي تنفق أكثر على البحث والتطوير هي عمالقة التكنولوجيا.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها Nasdaq.com، فازت أمازون بلقب أكبر الشركات إنفاقاً في العالم على عمليات البحث والتطوير، والتي بلغت ما يقرب من 43 مليار دولار في عام 2020، أو حوالي 11% من إيراداتها.

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وأكملت شركة ألفابيت وهواوي منصة التتويج، إذ أنفقتا 27.6 مليار دولار و22 مليار دولار، على التوالي، على الابتكار في ذلك العام، أو حوالي 15% من عائداتهما.

وأظهر رسم بياني أعدته شركة "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن شركة ميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقاً)، كانت الأكثر انفاقاً كنسبة من الإيرادات والتي بلغت 21% بما يعادل 18.5 مليار دولار.

فيما ذكرت ناسداك أن اللاعبين الكبار الأخرين يشملون شركات في صناعة السيارات والأدوية، مع احتلال فولكس فاغن، وإنتل، وروش، وجونسون آند جونسون، المواقع الأربعة المتبقية في قائمة العشرة الكبار من حيث الانفاق على البحث والتطوير.

ووفقاً لمجلس العلوم الوطني، يتم تنفيذ غالبية استثمارات البحث والتطوير العالمية من قبل عدد قليل من البلدان، حيث تمثل الولايات المتحدة 27% من الحصة العالمية (أو 656 مليار دولار) والصين تشكل 22% (أو 526 مليار دولار) في عام 2019.