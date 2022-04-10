حملة لمساعدة أوكرانيا يدعمها مشاهير تجمع مساعدات 11 مليار دولار

جمعت حملة تعهدات عالمية 10.1 مليار يورو أو ما يعادل 11 مليار دولار، لمساعدة أكثر من 10 ملايين نازح داخل وخارج أوكرانيا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو ستة أسابيع.

وبدعم من أوروبا وكندا ودول الخليج ومشاهير مثل كاتي بيري ومادونا وإلتون جون، اختُتمت الحملة خلال حدث في وارسو مع الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، الذي شارك عبر الفيديو.

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قالت فون دير لاين للجمهور: "إن تضامن البلدان والشركات والأشخاص في جميع أنحاء العالم يعطي بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة، وبمجرد أن تتوقف القنابل عن السقوط، سنساعد شعب أوكرانيا على إعادة بناء بلدهم"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت".

ساعدت حملة "ادعموا أوكرانيا" في تأمين 10.1 مليار دولار من المنح والقروض الجديدة المتعهد بها لدعم أولئك الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم في أوكرانيا وحول العالم.

وتضمنت التعهدات 6 مليارات يورو في شكل منح وقروض من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، إضافة إلى 4.1 مليار إضافية ستأتي من الحكومات والشركات.

سيتم تخصيص 7.3 مليار يورو على الأقل لمساعدة اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي على خط المواجهة وغيرها في المنطقة، مثل مولدوفا. الباقي للنازحين داخليا داخل أوكرانيا.

وجاءت التعهدات من حكومات ودول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك سويسرا والنرويج وأيسلندا ومجلس التعاون الخليجي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعيد توجيه مليار يورو لدعم الأوكرانيين المشردين واللاجئين. يقترح بنك الاستثمار الأوروبي برنامجًا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2023 لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على توفير خدمات مثل الإسكان والتعليم للاجئين الأوكرانيين.

فر أكثر من 4 ملايين شخص من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير ، بما في ذلك حوالي 2.6 مليون إلى بولندا. وهناك 6.5 مليون نازح داخليا.

ونظمت المفوضية الأوروبية وكندا حملة التعهدات عبر الإنترنت "ادعموا أوكرانيا" بالاشتراك مع "غلوبال سيتيزن" ، وهي مجموعة غير حكومية. ومن بين الفنانين المشاركين الآخرين هيو جاكمان وبروس سبرينغستين ويو 2 وليني كرافيتز.