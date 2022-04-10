رئيس "المتقدمة" للعربية: ارتفاع اللقيم يضغط على هوامش ربح البروبيلين والبولي بروبيلين

قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، خليفة الملحم، إن أداء الشركة كان جيداً خلال الربع الأول من 2022، لكنه شهد انخفاضا في هامش ربح البروبيلين والبولي بروبيلين بسبب ارتفاع أسعار اللقيم خلال الفترة الحالية نتيجة الطلب الكبير على الغاز ونقص المعروض من الغاز في أوروبا وأحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خليفة الملحم في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن التحسن في سعر بيع البروبيلين لم يضاهي زيادة أسعار اللقيم لعدة أسباب، منها أن عدة دول شهدت انخفاضاً في بعض الأسعار بسبب الإغلاق مثل الصين بينما ارتفعت الأسعار في أوروبا ولذلك ركزت "المتقدمة" على أسواق تركيا وأوروبا.

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وعن توقعاته لأسعار الغاز، قال الملحم، إنه من الصعب التنبؤ بسوق الغاز، وكان المتوقع هدوء الأسعار لكن ارتفعت، ويمكن أن تتعدل أسعار الغاز في النصف الثاني من السنة الحالية لا سيما مع حلول فصل الصيف وانخفاض الطلب على الغاز وهو ما يمثل فرصة لانخفاض الأسعار.

وبشأن أسعار الشحن البحري، قال رئيس المتقدمة للبتروكيماويات، إن الشركة تتعامل مع كل شحنة على حدة، دون التعامل مع عقود بمدد طويلة، موضحاً أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الشحن البحري هو الإغلاق في شانغهاي الصينية، وإذا هدأت الأمور في الصين قد تنفرج الأمور.

انخفضت أرباح الشركة "المتقدمة" للبتروكيماويات السعودية الفصلية بنسبة 4%، في الربع الأول من 2022، إلى 164 مليون ريال، مقابل 171 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقابل أرباح الربع السابق قالت الشركة إن أرباحها نمت 3.8%، حيث كانت أرباح الربع السابق 158 مليون ريال.