"أكوا باور" للعربية: نتطلع للتوسع بمشاريع الهيدروجين في دولتين أخريين

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادمنتان، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه إلى جانب مشروع الشركة للهيدروجين في المملكة، تتطلع الشركة للتوسع في مشاريع مماثلة في دولتين أخريين.

وأوضح أن هذه المشاريع بنفس حجم مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وقال "سيكون مشروعاً ضخماً. كل مشروع نعمل عليه لديه نفس الحجم، وهو 240 ألف طن من الهيدروجين الأخضر. للعلم، حالياً أفضل مصدر للطاقة هو تحويل الهيدروجين الى الأمونيا السائلة. لذا المشروع الذي نتطلع له حالياً هو شبيه من حيث طبيعته وحجمه لمشروع نيوم".

مادة اعلانية

وتوقع أن تظهر المشاريع الثاني والثالث والرابع، تباعاً في الأعوام المقبلة، وسنرى في الأعوام 2027 و2028، في العام 2028 نتائج المشاريع، وهناك الكثير من فرص النمو أمام أكوا باور.

وفيما يتعلق بالتمويل قال بادمنتان "من الناحية المالية لدينا تمويل جيد حالياً عن طريق استخدام الخطوط الائتمانية والتمويلات المتاحة لنا للاستثمار في المشاريع في السنوات المقبلة. ما يفترض النظر إليه في عملية تمويل هذه المشاريع، هو أن 20% من هذه التمويلات هي أسهم، بينما الباقي هي ديون، لذا هناك 80٪ تمّول عبر الديون، ما يعني أن هناك حاجة كبيرة للاستدانة دائماً. فمثلا بمشروع الهيدروجين الأخضر يتخطى التمويل 5 مليارات دولار من الديون، فكل مشروع نقوم به هو ملياري. فكل عام نحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار من الديون، لذا هناك دائما تمويلات ضخمة مطلوبة لهذه المشاريع".

وقال بادمنتان "العوامل الجيدة بالنسبة لنا من خلال هيكلة الديون التي نستخدمها، عندما ننتهي من إعداد تفاصيل المشروع، نضع له خطة تمويلية طويلة الأمد، عادة لمدة 20 عاماً لذا نحدّد مسبقاً نسبة الفائدة على مدار المدة، لذا نحن لا نتأثر بزيادة أسعار الفائدة للمشاريع التي بدأ العمل بها، لكن بالنسبة للمشاريع الجديدة فسنقوم بالاقتراض بفائدة مرتفعة، وقد نقوم عندها بعكس هذه الزيادة في الرسوم التي سنحتسبها في المشاريع، وهي ستعكس بالنهاية التضخم. لكن عموماً مشاريعنا محمية من ارتفاعات الفائدة المتواصلة لأننا نحدّد الفائدة عند بدء كل مشروع".