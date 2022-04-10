"ماسك" سيضيف ميزات جديدة إلى تويتر.. يفكر في هذا الأمر!

يخطط الملياردير إيلون ماسك، إلى وضع علامات اختيار للمصادقة على دخول المستخدم، فضلا عن إزالة الإعلانات للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الميزات الإضافية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والتي أصبح الأسبوع الماضي أحد أكبر مساهميها.

يأتي ذلك، بعد أن اشتكى المستثمر مايكل بيري من فقدان علامة التحقق من المصادقة على حسابه، ما دفع ماسك والذي أصبح عضو مجلس إدارة تويتر، للرد عليه بأنه سيتم استعادتها، واقترح أيضاً أن تمنح الشركة علامات التحقق والمصادقة لجميع مستخدمي تويتر بلو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتقدم خدمة الاشتراك الشهري في تويتر ميزات إضافية مثل بعض المقالات الخالية من الإعلانات والقدرة على سحب تغريدة قبل أن تكون مرئية للآخرين ومتاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

ومنذ حصوله على حصة 9.2% وفوزه بمقعد في مجلس إدارة تويتر، ركز ماسك على استعادة خاصية وجود زر تعديل للتغريدات، بالإضافة إلى قلة عدد المشاهير على شبكة التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن ينضم ماسك إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال في اجتماع الشركة الأسبوع المقبل للرد على أسئلة الموظفين.

وقبل ذلك، أجرى ماسك استطلاعاً حول ما إذا كان يجب على تويتر تحويل مقره الرئيسي إلى مأوى للمشردين، مستهدفاً سياسة العودة إلى المكتب التي تتيح للموظفين خيار العمل عن بُعد إلى الأبد.