أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم.. هيمنة أميركية وغياب مطارات عملاقة

متجاوزاً مطار قوانغتشو، استعاد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأميركية، لقبه مرة أخرى كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

يأتي ذلك، بعدما كسر مطار قوانغتشو بايون الدولي في الصين، هيمنة المطار الأميركي رقم 1 في حجم الركاب في عام 2020، والتي استمرت 22 عاماً متتالية يحتل فيها مطار أتلانتا المرتبة الأولى.

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ووفقاً لتصنيفات 2021 الصادرة يوم الاثنين من قبل مجلس المطارات الدولي التابع لاتحاد التجارة، عاد مطار أتلانتا إلى القمة، في علامة على التعافي من الانهيار الحاد في عام 2020 في الحركة الجوية مع انتشار الوباء، وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي عام 2021، شهد مطار أتلانتا 75.7 مليون مسافر، بارتفاع 76% عن عام 2020 ولكنه لا يزال أقل بنسبة 32% تقريباً عن أرقام 2019 قبل جائحة كورونا.

وتراجع مطار قوانغتشو إلى المرتبة الـ 8 خلال عام 2021، مع 40.3 مليون مسافر.

كما تراجع مطار صيني آخر، وهو مطار شوانغليو الدولي في تشنغدو، إلى المرتبة التاسعة في قائمة 2021، بعد أن كان رقم 3 في عام 2020.

وسيطرت المطارات الأميركية على تصنيفات حركة الركاب في عام 2021، مع احتلال 8 مراكز من بين أكبر 10 مطارات ازدحاماً حول العالم.

وجاء مطار دالاس / فورت وورث الدولي في تكساس في مركز الوصافة كثاني أكثر المطارات ازدحاما في عام 2021، بحوالي 62.5 مليون مسافر، والمطار الدولي في دنفر، في المرتبة الثالثة، مع 58.8 مليون مسافر.

فيما اختتم أوهير من شيكاغو ولوس أنجلوس إنترناشونال المراكز الخمسة الأولى.

في عام 2021، كان هناك ما يقدر بنحو 4.5 مليار مسافر على مستوى العالم، وفقاً لشركة ACI World، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 25% تقريباً عن عام 2020، ولكنه انخفض بنسبة تزيد عن 50% عن عام 2019.

وتغيب مطار دبي الدولي، وهيثرو في لندن، وشارل ديغول باريس، عن قائمة أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم، بسبب الوباء وتباطؤ السفر الدولي نتيجة الإغلاقات المتتالية.

وهذه قائمة بأكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم لحركة المسافرين في عام 2021

1- أتلانتا: 75.7 مليون مسافر، بزيادة 76% عن عام 2020

2- دالاس / فورت وورث: 62.5 مليون مسافر، بزيادة 59% عن عام 2020

3- دنفر: 58.8 مليون مسافر، بزيادة 74% عن عام 2020

4- شيكاغو أوهير: 54 مليون مسافر، بزيادة 75% عن عام 2020

5- لوس أنجلوس: 48 مليون مسافر، بزيادة 67% عن عام 2020

6- شارلوت: 43.3 مليون مسافر، بزيادة 59% عن عام 2020

7- أورلاندو: 40.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 87% عن عام 2020

8- قوانغتشو: 40.3 مليون مسافر، بانخفاض 8% عن عام 2020

9- تشنغدو: 40.1 مليون مسافر، بانخفاض 1.5% عن عام 2020

10- لاس فيغاس: 39.8 مليون مسافر، بزيادة 79% عن عام 2020