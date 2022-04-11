رئيس "الوطنية للتعليم" للعربية: 3 أسباب ساهمت في نمو الأرباح خلال الربع الثاني

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، محمد الخضير، إن الربع الثاني من العام المالي للشركة شهد 3 أسباب إيجابية ساهمت في نمو الإيرادات والأرباح.

وأضاف محمد الخضير في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن السبب الأول هو نمو عدد الطلاب من 13.3 ألف طالب وطالبة إلى 16 ألف طالب، والسبب الثاني هو ارتفاع الرسوم الدراسية نتيجة إلغاء الخصومات السابقة خلال فترة جائحة كورونا.

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وأوضح أن السبب الثالث هو افتتاح المجمع التعليمي الجديد في مدينة الرياض، وساهم بإضافة نحو ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى نمو عدد الطلاب في المجمعات القائمة بإجمالي زيادة نحو 3 آلاف طالب وطالبة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، إن نتائج الشركة في الربع الثاني من السنة المالية للشركة نمت على أساس سنوي بنسبة كبيرة رغم دعم برنامج "ساند" لشركات القطاع الخاص خلال فترة الـ6 أشهر من العام الماضي البالغ 6.5 مليون ريال للشركة الوطنية للتربية والتعليم، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2022.

وعن عودة المدارس حضوريا، قال محمد الخضير، إن العودة الحضورية للدراسة لها أثران أساسيان الأول التنافسية الإيجابية والثاني الأثر التعليمي وجودة التعليم، لأن الدراسة الحضورية لا سيما للفئة السنية الصغيرة أثرها أكبر بكثير من الدراسة عن بعد.

وقال الخضير إن الشركة ماضية قدما في تحقيق النمو المستقبلي، والتوسع في المنطقة الشرقية بمدينة الظهران عبر بناء مجمع تعليمي عالمي يفتتح في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الملاءة المالية كبيرة للشركة ومعدل الديون إلى حقوق المساهمين يبلغ 5% فقط، وهو معدل منخفض يتيح لها استخدامات تمويلية.

تضاعفت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم بنحو 4 مرات في الربع الثاني من عامها المالي الذي انتهى في فبراير لتصل إلى 18.2 مليون ريال.

كما تضاعفت أرباح الشركة بنحو 4 مرات في النصف الأول من عامها المالي لتصل إلى 36.3 مليون ريال.

وأشارت الشركة الوطنية للتربية والتعليم إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 77% عن الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 23% إلى 16,4 ألف طالب، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية.