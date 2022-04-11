مطار عربي الأول عالمياً في هذا التصنيف!

احتفظ مطار دبي بترتيبه الأول عالمياً كأكثر المطارات ازدحاماً في عام 2021 من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وفقاً لبيانات مجلس المطارات الدولي.

وشهدت قائمة ACI World، لأكثر 10 مطارات ازدحاماً في جميع أنحاء العالم لعام 2021، تعافياً واضحاً لانتعاش حركة السفر الجوي.

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كما أظهرت البيانات أن مطار دبي شهد 29.1 مليون مسافر العام الماضي، بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بعام 2020.

يأتي ذلك، فيما يقدر إجمالي عدد المسافرين العالميين في عام 2021 بحوالي 4.5 مليار مسافر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% تقريباً عن عام 2020، إلا أنه أقل بنحو 50% عن عام 2019.

وشهدت حركة الركاب في أكثر 10 مطارات ازدحاماً، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 10% من حركة المرور العالمية (463 مليون مسافر)، مكاسب بنسبة 51.8% من عام 2020، وانخفاضاً بنسبة 29.1% مقارنة بنتائج عام 2019، قبل انتشار وباء كورونا.

الشحن الجوي

وشهدت دبي أيضاً حركة شحن أكبر خلال عام 2021 حيث نقلت شركات الطيران والمشغلون أكثر من 2.3 مليون طن متري من البضائع.

وبشكل عام، زادت أحجام الشحن الجوي، التي كانت أقل تأثراً بـ كوفيد-19، بما يقرب من 15% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي يقدر بـ 124 مليون طن متري في عام 2021.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لدب للمطارات، بول غريفيث: "على الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة التي أثرت على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فقد تغلبنا على العديد من العقبات الخطيرة التي تعترض تشغيل أكبر مركز دولي في العالم وقدمنا سفراً سلساً ومريحاً وآمناً لملايين الأشخاص الذين يسافرون عبر مطار دبي الدولي".

وعالمياً، ارتفعت أحجام الشحن الجوي في أكبر 10 مطارات، والتي تمثل مجتمعة حوالي 25% من الأحجام العالمية في عام 2021، بنسبة 12.1% في عام 2021 على أساس سنوي. ويمكن أن يُعزى المكاسب إلى الزيادة المستمرة في الطلب على السلع الاستهلاكية والمنتجات الصيدلانية عبر الإنترنت.

وفيما يخص الشحن الجوي، فقد عاد مطار هونغ كونغ الدولي إلى المرتبة الأولى وعاد مطار ممفيس الدولي إلى المركز الثاني، يليه مطار شنغهاي بودونغ الدولي في المركز الثالث.