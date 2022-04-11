هل يتحرك البنك المركزي الأوروبي بقوة لمنع الركود؟
مركز كوروم: المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة قليلاً نهاية العام الحالي
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن أسواق المال تفضل بقاء الرئيس الحالي عند إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما اتضح من ارتفاع مؤشر البورصة الفرنسية مع إعلان فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى.
وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن فوز منافس ماكرون في الجولة المقبلة سيؤدي إلى تقلبات في أسواق المال في المنطقة لاسيما في فرنسا.
في سياق آخر، أوضح الرفاعي أن الأخبار الواردة من المركزي الأوروبي لها تأثير أكبر على الأسواق من الانتخابات الفرنسية.
وأشار الرفاعي إلى أن التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ تاريخ اليورو، ورجح أن يقوم المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قليلا نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تأثير سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.
-
رئيس "الوطنية للتعليم" للعربية: معدل الديون إلى حقوق المساهمين 5% فقطتضاعفت أرباحها 4 مرات في الربع الثاني من عامها المالي غداء عمل
-
كيف تحمي إجراءات المركزي السعودي عملاء البنوك من الاحتيال؟مكيال المالية: نتوقع استمرار إجراءات المركزي من أسبوعين إلى 4 أسابيع جرس الإغلاق
-
مجموعة السكك الحديدية الروسية تتعثر عن سداد دفعة فوائد عن سنداتهابعد انقضاء فترة السماح البالغة 10 أيام اقتصاد