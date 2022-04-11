هل يتحرك البنك المركزي الأوروبي بقوة لمنع الركود؟

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن أسواق المال تفضل بقاء الرئيس الحالي عند إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما اتضح من ارتفاع مؤشر البورصة الفرنسية مع إعلان فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى.

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن فوز منافس ماكرون في الجولة المقبلة سيؤدي إلى تقلبات في أسواق المال في المنطقة لاسيما في فرنسا.

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في سياق آخر، أوضح الرفاعي أن الأخبار الواردة من المركزي الأوروبي لها تأثير أكبر على الأسواق من الانتخابات الفرنسية.

وأشار الرفاعي إلى أن التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ تاريخ اليورو، ورجح أن يقوم المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قليلا نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تأثير سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.