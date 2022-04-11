.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل يتحرك البنك المركزي الأوروبي بقوة لمنع الركود؟

  • الخط
اقتصاد أوروبا

هل يتحرك البنك المركزي الأوروبي بقوة لمنع الركود؟

مركز كوروم: المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة قليلاً نهاية العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن أسواق المال تفضل بقاء الرئيس الحالي عند إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما اتضح من ارتفاع مؤشر البورصة الفرنسية مع إعلان فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى.

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن فوز منافس ماكرون في الجولة المقبلة سيؤدي إلى تقلبات في أسواق المال في المنطقة لاسيما في فرنسا.

في سياق آخر، أوضح الرفاعي أن الأخبار الواردة من المركزي الأوروبي لها تأثير أكبر على الأسواق من الانتخابات الفرنسية.

وأشار الرفاعي إلى أن التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ تاريخ اليورو، ورجح أن يقوم المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قليلا نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تأثير سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء رمضان تعود إلى الأردن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية أجواء رمضان تعود إلى الأردن بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
اكتشف المزيد