"إكسترا" للعربية: هذا ما دفعنا إلى رفع أسعار منتجاتنا خلال الربع الأول

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" محمد جلال، إن الربع الأول شهد ارتفاعا كبيرا بالتضخم، مشيرا إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة بسبب ذلك.

وأضاف جلال في مقابلة مع "العربية" أن التضخم سيكون وقتي حتى نهاية العام، لافتا إلى العديد من الأسباب السلبية التي أثرت على الأسعار.

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وأوضح أن لدى الشركة استراتيجيات عدة، لتكون لديها أفضل الأسعار للمستهلكين.