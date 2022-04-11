.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إكسترا" للعربية: هذا ما دفعنا إلى رفع أسعار منتجاتنا خلال الربع الأول

  • الخط
إكسترا لوغو جديد
سوق السعودية

"إكسترا" للعربية: هذا ما دفعنا إلى رفع أسعار منتجاتنا خلال الربع الأول

أكد أن لدى الشركة استراتيجيات عدة لتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" محمد جلال، إن الربع الأول شهد ارتفاعا كبيرا بالتضخم، مشيرا إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة بسبب ذلك.

وأضاف جلال في مقابلة مع "العربية" أن التضخم سيكون وقتي حتى نهاية العام، لافتا إلى العديد من الأسباب السلبية التي أثرت على الأسعار.

وأوضح أن لدى الشركة استراتيجيات عدة، لتكون لديها أفضل الأسعار للمستهلكين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مفاوضات فيينا.. شرطان لإيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي مفاوضات فيينا.. شرطان لإيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي
اكتشف المزيد