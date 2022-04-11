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"المشرق" للعربية: 70% من العملاء مستعدون للدفع عبر الهواتف المتحركة

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بنوك

"المشرق" للعربية: 70% من العملاء مستعدون للدفع عبر الهواتف المتحركة

توقع نموا بنسبة 40% هذا الربع مقارنة بالربع السابق

دبي - العربية.نت

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أكد نائب الرئيس التنفيذي الأول رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق، فرناندو موريللو، أن 70% من العملاء في المنطقة مستعدون للدفع عبر الهواتف المتحركة، لافتا إلى ضرورة الابتكار والتطور في مجال المدفوعات عالميا.

وقال موريللو في حديث مع "العربية"، إن هذا المجال مزدهر جدا، مضيفا: "عندما نقدم الابتكار المطلوب في السوق وخدمة جيدة وتجربة ناجحة للعملاء، فإن النمو سيتبع ذلك حتما".

وأوضح أن البنك حقق نموا كبيرا العام الماضي بنسبة تجاوزت الـ50% في حجم الأعمال، و70% في التجارة الإلكترونية، متوقعا نموا بنسبة 40% هذا الربع مقارنة بالربع السابق.

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