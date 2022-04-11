"إنفستكورب" للعربية: 50 مليون دولار حجم صندوق البلوك تشين بعائد 30%

قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم، إن صندوق eLydian Lion سوف يستثمر في تقنية قطاع البلوك تشين، وهو من أهم الاستثمارات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا خلال الـ20 عاماً القادمة، وإنفستكورب لديها خبرة كبيرة في الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا وهذه تكملة للاستثمارات التي تطرحها لعملائها في الخليج وخارجه.

وأضاف حازم بن قاسم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن إنفستكورب لديها مكتب في أبوظبي منذ 15 سنة وتنظر إلى الإمارات بأنها نقطة التقاء عالمية في التقنيات والشركات في قطاع التكنولوجيا وتملك نظام بيئي تكنولوجي لانطلاق الشركات إلى الاستثمار عالميا.

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وأوضح أن الاستثمار في البلوك تشين لن يكون بالولايات المتحدة وأوروبا فقط لكنه في كل مناطق العالم مثل الصين سنغافورة والهند والخليج وأستراليا، مشيراً إلى أبوظبي تمثل انطلاقة للتوسع عالمياً مع تحويل الكثير من موظفي إنفستكورب إلى مكتب أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب، إن الصندوق لن يستثمر في العملات الرقمية لكنه سيستثمر في البنية التحتية التكنولوجية لتلك العملات بما فيها البلوكتشين، وفواتير الصفقات وعقود البيع والشراء.

وأضاف أن البنية التحتية للعملات الرقمية هي استثمار سوف يستمر لمدة 10 سنوات قادمة، وإنفستكورب لديها فريق يمتلك الخبرة للفرز بين المخاطر والفرص، وسيكون الصندوق هو سادس محفظة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن المحفظة الخامسة حققت عائداً سنوياً مركباً بلغ 30% وهو ما يتوقع تحقيقه على الاستثمار في صندوق البلوك تشين.

وقال حازم بن قاسم، إن الأهم من حجم الصندوق هو حجم المعرفة وشبكة العلاقات في قطاع البلوكتشين، وفريق العمل لدى إنفستكورب لديه المعرفة وشبكة العلاقات القوية.

وأضاف أن حجم صندوق البلوك تشين سيكون بنحو 50 مليون دولار، وبعائد سنوي 30% للمستثمرين.

أعلنت إنفستكورب المتخصصة في الاستثمارات البديلة إطلاقها من أبوظبي eLydian Lion أول صندوق للاستثمار في تقنية الـ بلوك تشين.

ومن المقرر أن يستثمر الصندوق، الذي سيديره مكتب إنفستكورب في أبوظبي في شركات ناشئة تعمل داخل نظام الـ بلوك تشين مثل البنى التحتية ومنصات العملات والتمويل وتحليل البيانات.