أكبر شركة تكنولوجيا عقارية في العالم تتوسع في السعودية

كشفت شركة كيلر ويليامز "Keller Williams"، الأميركية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والعقارات الدولية وتتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، عن حصولها على امتياز رئيسي جديد للتوسع في المملكة العربية السعودية.

ومع إضافة السعودية، يرتفع عدد الامتيازات الرئيسية لشركة كيلر ويليامز إلى 11 مع أكثر من 1400 وكيل في آسيا.

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من جانبه، قال رئيس القسم الدولي بالشركة، ويليام سوتيروف: "متحمسون للإعلان عن توسعنا في المملكة العربية السعودية تحت قيادة مهند عوض، الذي سيتولى منصب مدير التشغيل الإقليمي".

ووفقاً لموقع الشركة، فقد أسس عوض والذي يتمتع بخبرة في مجال العقارات تمتد لنحو 30 عاماً، شركة جاسمين لتطوير وإدارة العقارات، والتي تعمل كشركة خدمات عقارية.

ومن المقرر أن يعمل عوض على استكشاف وتهيئة العمليات مع فريقه، على أن يتم افتتاح أول مركز تسويق لشركة كيلر ويليامز في المملكة خلال الربع الثاني من 2022، وفقاً لبيان الشركة، الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال عوض في بيان على موقع الشركة: "بصفتنا شركة KW Saudi Arabia، تتمثل رؤيتنا في أن نصبح اللاعب العقاري الأكثر سيطرة في هذه المنطقة بحلول عام 2025".

وحتى 28 فبراير، تمتلك شركة كيلر ويليامز وورلد وايد KWW أكثر من 290 مركزاً للتسويق (خارج الولايات المتحدة وكندا) و15313 وكيلاً يعملون بشكل جماعي خارج الولايات المتحدة وكندا، بزيادة 21.9٪ منذ نهاية فبراير 2021.

وتستكشف KWW حالياً المزيد من فرص التوسع عبر إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية ووسط وشرق أوروبا وفي جميع أنحاء آسيا.

وتعد كيلر ويليامز أكبر امتياز في مجال التكنولوجيا العقارية في العالم من حيث عدد الوكلاء - أكثر من 1100 مكتب و200000 موظف – كما أنها الأكبر من حيث عدد الوحدات وحجم المبيعات في الولايات المتحدة.