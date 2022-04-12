بورصة الكويت
طرح 45% من "علي الغانم للسيارات" في بورصة الكويت قريباً
790 فلسا سعر مقترح للسهم
تترقب البورصة الكويتية إدراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، لتكون أول وكالة خليجية للسيارات تطرح أسهمها في السوق.
وتعتزم الشركة طرح حصة 45% في سوق الأسهم الكويتية قريباً، مع تسعير مقترح لسهم "علي الغانم للسيارات" عند 790 فلسا في الاكتتاب العام.
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ونمت إيرادات "علي الغانم وأولاده للسيارات" 17% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نصف مليار دولار في 2021.
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