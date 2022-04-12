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طرح 45% من "علي الغانم للسيارات" في بورصة الكويت قريباً

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بورصة الكويت
بورصة الكويت

طرح 45% من "علي الغانم للسيارات" في بورصة الكويت قريباً

790 فلسا سعر مقترح للسهم

دبي - العربية.نت

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تترقب البورصة الكويتية إدراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، لتكون أول وكالة خليجية للسيارات تطرح أسهمها في السوق.

وتعتزم الشركة طرح حصة 45% في سوق الأسهم الكويتية قريباً، مع تسعير مقترح لسهم "علي الغانم للسيارات" عند 790 فلسا في الاكتتاب العام.

ونمت إيرادات "علي الغانم وأولاده للسيارات" 17% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نصف مليار دولار في 2021.

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