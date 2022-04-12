مارك زوكربيرغ يختبر بيع السلع الافتراضية عبر منصة هورايزون

يسعى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، مارك زوكربيرغ، لتسهيل إنفاق الأشخاص وكسب المال على منصة الواقع الافتراضي المعروفة باسم هورايزون ورلدز Horizon Worlds، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من خطة ميتا لإنشاء ما يسمى "metaverse".

وفي مقطع فيديو، قال زوكربيرغ، إن ميتا تختبر أدوات جديدة تسمح للمبدعين ببيع الأصول والتجارب الافتراضية داخل العوالم التي يبنونها على Horizon.

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وقال زوكربيرغ: "تعد القدرة على بيع العناصر الافتراضية والوصول إلى الأشياء داخل العوالم جزءاً جديداً من معادلة التجارة الإلكترونية بشكل عام"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "نحن نبدأ في طرح هذا الأمر مع عدد قليل من منشئي المحتوى وسنرى كيف ستسير الأمور، لكني أتخيل أنه مع مرور الوقت سنبدأ في طرحه أكثر وأكثر".

وقالت ميتا، إنه يمكن لشخص ما إن يصنع ويبيع ملحقات تخص البيئة الافتراضية لأمور تركز مثلاً على الموضة أو تقدم وصولاً مدفوعاً إلى جزء جديد من عالم معين.

ما هي Horizon Worlds؟

هورايزون ورلدز، أو (فيسبوك هورايزون سابقاً) هي لعبة واقع افتراضي مجانية، يتم لعبها عبر الإنترنت تتيح للأشخاص بناء واستكشاف عوالم افتراضية.

ونشرت ميتا اللعبة على سماعات الرأس Oculus VR في الولايات المتحدة وكندا في 9 ديسمبر ولكن لم يتم طرحها بعد في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت الشركات والأفراد باقتناص كل ما هو معروض سواء من الأعمال الفنية أو العقارات في العوالم الافتراضية على منصات مثل Decentraland وThe SandBox. إذ اشترى نجم الهيب هوب سنوب دوج أرضاً افتراضية ودفع أحد المعجبين 450 ألف دولار في ديسمبر لشراء قطعة أرض مجاورة له في The Sandbox.

ولم يكن شراء الأصول الرقمية وبيعها ممكناً في السابق في Horizon Worlds ولكن الشركة تدرك أن هناك أموالاً يمكن جنيها من خلال ميتافيرس (الواقع الافتراضي المعزز).

وفي الواقع، يقدر سيتي بنك أن اقتصاد ميتافيرس يمكن أن يتراوح بين 8 تريليون دولار و13 تريليون دولار بحلول عام 2030.

بدورها، قالت شركة ميتا في تدوينة: "إن المعادلة - بحكم طبيعتها المتمثلة في عدم تقييدها بالمساحة المادية - ستجلب مستوى جديداً من الإبداع وتفتح فرصاً جديدة للجيل القادم من المبدعين والشركات لمتابعة شغفهم وخلق سبل عيشهم".

وبالإضافة إلى عمليات الشراء داخل العالم الافتراضي، سيتم أيضاً الدفع لبعض منشئي العالم الافتراضي في الولايات المتحدة مباشرةً من شركة ميتا مقابل أعمالهم.

وقال زوكربيرغ: "خصصنا صناديق للمساعدة في تعويض ومكافأة الأشخاص الذين يبنون عوالم رائعة، في هورايزون".

وستستند المكافآت حول البرامج الشهرية الموجهة نحو الهدف حيث يتم الدفع للمبدعين في نهاية الشهر مقابل نسب الإتمام.

وللتأكيد على هذا، فقد أطلقت ميتا صندوق Horizon Creators بقيمة 10 ملايين دولار في أكتوبر الماضي.