صندوق الاستثمارات العامة خامس أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً

صعد صندوق الاستثمارات العامة PIF مركزاً واحداً في ترتيب صناديق الثروة السيادية عالمياً، مدفوعاً بالحصة التي تم نقلها إليه من شركة أرامكو.

وبلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية، متقدماً على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ، والتي بلغت قيمة أصولها 589 مليار دولار ارتفاعاً عن آخر تقرير في 14 فبراير الماضي بزيادة 3 مليارات دولار، وفقاً للبيانات التي نقلتها "العربية.نت"، عن معهد صناديق الثروة السيادية swf Institute.

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ودعم نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة، الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط على خلفية الحرب الأوكرانية، إذ تم نقل حصة 4% من شركة أرامكو إلى الصندوق.

وارتفع سعر سهم أرامكو بنحو 14.3% منذ إغلاق يوم تداول 13 فبراير الماضي، وحتى نهاية تعاملات اليوم، ما أضاف مئات مليارات الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة التي باتت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف أبل التي بلغت 2.276 تريليون دولار.

ترتيب أصول الصناديق السيادية

1- صندوق التقاعد النرويجي

بقيمة أصول 1.473 تريليون دولار

2- شركة الصين للاستثمار

بقيمة أصول 1.22 تريليون دولار

3- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية

قيمة الأصول 738 مليار دولار

4- جهاز أبوظبي للاستثمار

قيمة الأصول 698 مليار دولار

5- صندوق الاستثمارات العامة

قيمة الأصول 620 مليار دولار

6- محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونغ كونغ

قيمة الأصول 589 مليار دولار

7- صندوق "جي آي سي" السنغافوري

قيمة الأصول 578 مليار دولار

8- تيماسك القابضة السنغافورية

قيمة الأصول 484 مليار دولار

9- هيئة الاستثمار القطرية

قيمة الأصول 450 مليار دولار

10- المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني

قيمة الأصول 447 مليار دولار