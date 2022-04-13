ماذا يدلل انقلاب منحنى العائد على صعيد المؤشرات الاقتصادية المستقبلية؟

بدأت أسواق السندات السيادية الأميركية بإعطاء مؤشرات تحذيرية حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأميركي مع تحضر البنك المركزي الأميركي لمكافحة التضخم عبر تشديد السياسة النقدية ورفع نسب الفائدة.

وانقلب منحنى العائد على سندات الخزينة الأميركية مطلع الشهر الحالي للمرة الأولى منذ عام 2019 في مؤشر تنبأ في السابق بقرب دخول الاقتصاد مرحلة الركود.

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وفي مقابلة مع "العربية"، قال الشريك التنفيذي في إحاطة المالية، فيصل الجاسر، إن منحنى العائد هو رسم بياني يوضح العوائد على أدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات ذات الجدارة الائتمانية المتساوية وذات الآجال المختلفة.

وأضاف الجاسر أن منحنى العائد قد يكون سياديا أو غير ذلك، موضحا أن منحنى العائد تاريخيا أخذ 3 أشكال رئيسية (منحنى عائد طبيعي، ومنحى عائد مسطح أو مستوي ومنحى عائد مقلوب).

وبين أن منحى العائد مقلوب عندما تكون أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى من الأسعار طويلة الأجل، مما يجعل العائد معكوسا، وهذا يخالف الوضع الطبيعي.