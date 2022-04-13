مصر.. تمويلات رأس المال المغامر قد تصل لمليار دولار للمرة الأولى بنهاية 2022

يبدو أن رأس المال الاستثماري وجد في مصر أرضاً خصبة للاستثمار في 2022، إذ لا يكاد أن يمر يوم واحد دون أن نسمع عن جولة استثمارية جديدة في إحدى الشركات الناشئة المصرية واللافت أنها تجمع مبالغ كبيرة في جولات أولية.

بحسب منصة الموجز الرقمي، هذه الشركات جمعت نحو 224 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، عبر 51 صفقة وهو ما يعادل نصف مجموع التمويل الذي حصل عليه القطاع في العام الماضي ككل، ومن المتوقع أن يتعدى هذا التمويل المليار دولار للمرة الأولى بنهاية العام الحالي.

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الخبراء يرجعون هذا الانتعاش إلى التسهيلات الحكومية تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة التي يطلق عليها اسم "مصر الرقمية"، التي تضمنت إطلاق منصة موحدة لتحصيل الضرائب إلكترونيًا وآليًا العام الماضي، بما في ذلك ضرائب الدخل، وضرائب العمل المستقل وغيرها مع تسجيل جميع المعاملات إلكترونيا، ما ساهم في رفع الإيرادات الضريبية بنحو 16% في النصف الأول من السنة المالية 2021 – 2022.

كما وضع البنك المركزي استراتيجية لتحسين التكنولوجيا المالية في البلاد التي شملت إطلاق صندوقين مؤخرا Avans Manara بقيمة ملياري جنيه أو ما يعادل 110 ملايين دولار للاستثمار في أدوات الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وصندوق NClude المتخصص للاستثمار في التكنولوجيا المالية بقيمة 85 مليون دولار.

كما أطلق البنك المركزي المصري النظام الوطني للمدفوعات الفورية وتطبيق InstaPay لعملاء القطاع المصرفي الذي يسمح بإجراء المعاملات المالية إلكترونيًا وفوريًا في جميع أنحاء البلاد.

تُعد مصر واحدة من أفضل 5 أسواق في المنطقة لجذب التمويل، إذ تنجح الشركات المصرية الناشئة في التوسع في الأسواق الإفريقية بسبب أوجه التشابه بين الأسواق.

فيما يلي أكبر الجولات التمويلية التي حصلت عليها هذه الشركات:

تطبيق "خزنة" العاملة في التكنولوجيا المالية كخدمة المتعاملين الذين لا تصلهم الخدمات البنكية جمع 38 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A.

وجمع تطبيق Brimore المتخصص في التجارة الإلكترونية 25 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A. وجمع تطبيق Lucky المتخصص في التكنولوجيا المالية 25 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A.

وجمعت منصة تداول Thndr الرقمية 20 مليون دولار، وأيضاً جمعت منصة المنيوز المتخصصة في طلب الطعام عبر الإنترنت 20 مليون دولار. وجمعت Pylon لإدارة البنية التحتية 19 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A.