"كابيتال للاستثمارات": نجاح الإدراجات المزمعة في دبي مرهون بإيضاح نسب التخصيص 

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إنه لاستمرار نجاح برنامج الإدراجات المزمعة في سوق دبي المالي، فإن السوق بحاجة إلى إيضاحات أكثر حول طريقة تخصيص الأسهم، في إشارة إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" لم تعلن عن نسب التخصيص للمستثمرين المؤهلين والأفراد.

وأضاف جمعة في مقابلة مع "العربية" أنه كان هناك إقبال كبير جدا على سهم "ديوا"، خصوصا من المستثمرين الأفراد، ما انعكس على التخصيص، الذي جاء متدنيا كثيرا.

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وأشار إلى أنه بالنسبة لصناديق الاستثمار، فإنها ستنظر إلى التقييمات عند الشراء، موضحا أن "ديوا" تم تقييمها على الحد الأعلى عند طرح أسهمها في السوق عند 2.48 درهم للسهم، مع عائد على التوزيعات بنحو 5%.

وبيّن جمعة أنه عندما يصعد السهم 15 أو 20%، فإن العائد يتراجع، وعندها فإن مدير الاستثمار يمكن أن يبحث عن فرص أخرى.

ومن ناحية إيجابية بعكس التقييمات، لفت جمعة إلى أن "ديوا" مرشحة للانضمام سريعا إلى مؤشرات "فوتسي" و"إم إس سي آي"، متوقعا أن تكون حركة السهم مدفوعة أكثر بالتدفقات النقدية والسيولة أكثر مما تكون مدفوعة بأمور تتعلق بالتقييمات.