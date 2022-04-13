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"Entrdemy" للعربية: استخدام البنوك السعودية لبصمة الوجه سيقلل عمليات الاحتيال المصرفي

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اقتصاد السعودية

"Entrdemy" للعربية: استخدام البنوك السعودية لبصمة الوجه سيقلل عمليات الاحتيال المصرفي

الفوزان: ضرورة تطوير إجراءات الحماية لعملاء البنوك عند استخدام الجوال والإنترنت

دبي - العربية.نت

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قال مؤسس Entrdemy عبدالله الفوزان، إن إجراءات البنك المركزي لحماية العملاء جاءت بغرض توجيه رسالة شديدة اللهجة بضرورة تطوير تقنيات البنوك للتعامل مع عمليات الاحتيال.

وذكر الفوزان في مقابلة مع "العربية" أن أحد الحلول المتاحة فعليا يتمثل في استخدام بصمة الوجه الموجودة في الهواتف، إذ يمكن أن تستخدمها البنوك للتأكد من هوية العميل.

وأشار إلى أنه يمكن استبدال إرسال الكود ببصمة الوجه للعميل للدخول على الحساب، وبالتالي المحتال لن يستطيع الدخول على هذا الحساب مرة أخرى.

البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك اقتصاد ساما البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك

أعلن البنك المركزي السعودي، أمس الثلاثاء، عن تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 7 أبريل 2022، وذلك بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمت خلال الأيام الماضية.

وذكر البنك المركزي أن التحديث تضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.

كما تضمن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online) وذلك حسب الإجراءات النظامية.

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