الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم يلتهمان أرباح "جي بي مورغان"

على غير العادة، بدأ بنك "جي بي مورغان"، موسم الأرباح ببعض الأخبار السيئة، حيث انخفضت أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42% عن العام الماضي، مدفوعة بتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم ومشاكل سلسلة التوريد.

وغالبا ما يُنظر إلى أكبر بنك أميركي من حيث الأصول على أنه رائد لبقية بورصة وول ستريت.

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وسجل "جي بي مورغان"، ربحا قدره 8.3 مليار دولار أو 2.63 دولار للسهم في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بـ14.3 مليار دولار أو 4.50 دولار للسهم في العام السابق.

فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق ربح يبلغ نحو 2.69 دولارا للسهم، وفقا لبيانات "رفينيتيف".

وحذر الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، من مخاطر جدية على الاقتصاد الأميركي في المستقبل في تصريحاته الموجزة بشكل غير معهود.

وقال: "ما زلنا متفائلين بشأن الاقتصاد، على الأقل على المدى القصير، وتظل الميزانيات العمومية للمستهلكين والشركات وكذلك الإنفاق الاستهلاكي عند مستويات صحية، لكننا نرى تحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة في المستقبل".

وأوضح أن الركود القادم ممكن "تماما"، لكنه لن يذهب إلى حد التنبؤ بالتوقيت.

من جهته، صرح المدير المالي للبنك، جيريمي بارنوم، بأن البنك خسر 120 مليون دولار إضافية في الربع الأول بسبب فوضى تداول النيكل التي عصفت ببورصة لندن للمعادن في مارس.

وقام البنك بتمويل شركة التعدين الصينية Tsingshan Holding Group، وهي شركة وقعت في ضغوط قصيرة تجاوزت 15 مليار دولار في أعلى نقطة لها.

وأعلن "جي بي مورغان"، وهو أكبر بنك مقرض في الولايات المتحدة، عن انخفاض بنسبة 28% في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية في الربع الأول. وقال البنك إن رسوم الاستثمار المصرفي تراجعت بنسبة 31% بسبب انخفاض نشاط الاكتتاب في الأسهم والديون.

كما أفاد البنك أن مجلس إدارته وافق على إعادة شراء أسهم بقيمة 30 مليار دولار.

وتراجعت الأسهم 1.1% في تعاملات ما قبل السوق أمس الأربعاء.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة "بلاك روك"، وهي أكبر مدير للأصول في العالم، نتائج الربع الأول، عن تحقيق ربحية السهم بلغت نحو 9.52 دولارا، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراؤهم وحددوها عند 8.79 دولارا.

وسجلت الشركة إيرادات بنحو 4.7 مليار دولار أقل بقليل من تقديرات المحللين البالغة 4.8 مليار دولار.

وتجاهل العملاء الرياح المعاكسة لإضافة 114 مليار دولار إلى منتجات الاستثمار طويلة الأجل لشركة "بلاك روك" في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.