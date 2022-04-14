مطارات الإمارات تتخطى حاجز الـ20 مليون مسافر في الربع الأول

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن تخطي أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 20.381 مليون مسافر، مقارنة بـ 8.660 مليون مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، محققة بذلك بنسبة ارتفاع بلغت 135%.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الأرقام المسجلة تثبت أن قطاع الطيران في الإمارات نجح في تجاوز تحديات أزمة كوفيد- 19 واستئناف مرحلة نمو متصاعدة تعكس حجم الثقة والمكانة العالمية التي يتمتع بها.

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وأشار السويدي إلى الدور الذي لعبه إكسبو 2020 دبي في تنشيط حركة المسافرين من وإلى الدولة خلال الفترة الماضية والتي اقتربت جدا من الأرقام والمعدلات المسجلة في عام 2019، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال إن قطاع الطيران الإماراتي يمثل أحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الوازنة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مضيفا أن هذا القطاع يشكل اليوم عصباً رئيساً في استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط مدعوماً بكثير من الإنجازات الفعلية على الأرض ودوره البارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبالعودة إلى أرقام المسافرين، فقد قفز إجمالي أعداد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول من عام الحالي إلى 6.901 مليون قادم وبنسبة زيادة بلغت 114% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 3 ملايين و232 ألف مسافر قادم الى الدولة.

وارتفعت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى أكثر من 6.539 مليون مغادر، وبنسبة زيادة بلغت 108% مقارنة بنحو 3.138 مليون مغادر في الربع الأول من عام 2021.

وفي السياق ذاته ارتفع إجمالي عدد المسافرين من فئة العبور "الترانزيت" عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 6.940 مسافر وبنسبة زيادة بلغت 203% مقارنة مع شهر يناير 2021 الذي سجل نحو 2.290 مليون مسافر.

وكانت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة حققت أداء متصاعداً على مستوى أعداد المسافرين في عام 2021، مسجلة ما يزيد على 41.370 مليون مسافر، وبنسبة زيادة قدرها 15.8% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 35.370 مليون مسافر.