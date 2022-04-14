موظف في تويتر يهاجم إيلون ماسك: "اذهب للطبيب النفسي"!

شن موظف في شركة "تويتر" هجوما حادة على الملياردير إيلون ماسك بعد ساعات من إعلان نيته الاستحواذ على "تويتر".

وكتب الموظف في تغريدة اطلعت عليها "العربية.نت"، "اذهب للطبيب النفسي".

مادة اعلانية

وأفاد إفصاح، اليوم الخميس، بأن ماسك عرض شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار.

وفي تغريدة منفصلة قال موظف تويتر "يعمل الآلاف من الأشخاص الرائعين في تويتر، مهمتهم هي بناء وسيلة يستخدمها مئات الملايين على مستوى العالم. هذه مهمة صعبة للغاية ونحن لا ننجح دائمًا".

وقال مجلس إدارة الشركة إنه يدرس بحرص العرض المقدم، كما ذكرت شبكة CNBC أن المجلس سيجتمع اليوم لبحث عرض شراء ماسك كامل أسهم المنصة.

Just go to therapy dude. — Halli (@iamharaldur) April 14, 2022

ينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38%، فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% الشركة، نقلاً عن رويترز.

وقفز سهم تويتر بنسبة 12٪ في تعاملات ما قبل السوق اليوم الخميس، بعد عرض الاستحواذ من ماسك.