دبي للاستثمار للعربية: 950 مليون درهم أرباح من صفقة "إيميكول"

عقدت شركة دبي للاستثمار صفقة للتخارج بنسبة 50% من شركة "إيميكول" مع شركة أكتيس الاستثمارية.

وقدرت قيمة شركة إيميكول بـ 3.7 مليار درهم وقيمة حقوق الاكتتاب 2.4 مليار درهم.

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وقال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن الشركة ستقوم باستثمار المبلغ بعدة طرق بينها استثمارات جديدة وتخفيض المديونية، ودفع أرباح استثنائية لمساهمي شركة دبي للاستثمار.

وأضاف، في مقابلة مع قناة "العربية" أن هذه الصفقة منحت الكثير من الإيجابية لدبي للاستثمار، حيث ارتفعت الربحية بما يعادل 950 مليون درهم، كما أن الشركة عليها ديون 1.2 مليار درهم، ستخرج من تجميع ميزانية دبي للاستثمار وستنخفض ديون المجموعة وسيزيد النقد، إضافة إلى زيادة الأرباح السنوية للشركة.

ولفت بن كلبان إلى أن الشركة لديها أموالا سائلة 3.7 مليار درهم وجزء منها سيقوم بتخفيض المديونية التي لا تتناسب مع المديونيات الأخرى والباقي سيتم استثماره في أسواق المال.

وأشار إلى أن أكبر قطاع استثماري لدى دبي للاستثمار هو القطاع العقاري والذي يشارك بأكثر من 50%، لافتا إلى أن الشركة لديها مشروع في جزيرة المرجان في رأس الخيمة وتكلفته مليار درهم.

يذكر أن "دبي للاستثمار" توقعت أن تحقق المجموعة ربحا جراء التخارج بنسبة 50% من شركة "إيميكول" مع شركة أكتيس الاستثمارية، يقارب 465 مليون درهم من بيع 50% من الحصة ومكاسب مماثلة من التقييم العادل للحصة المحتفظ بها.