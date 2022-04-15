خبير طاقة للعربية: تراجع إنتاج روسيا هو سبب ارتفاع أسعار النفط

رغم إعلان دول عن سحب 240 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط، لم تهدأ أسعار النفط، بل عادت لتسجل ارتفاعات.

وقال الخبير في استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إنه كان من المتوقع أن ترتد أسعار النفط صعودا بعد أن تمتص الأسواق الصدمة من المخزنات الاستراتيجية للنفط والسحب الكبير بالكميات الهائلة، لكنه أشار إلى أنه لم يكن متوقعا أن يكون بهذه السرعة، مرجعا ذلك إلى تراجع إنتاج روسيا النفطي وتهديداتها بحجب إنتاجها.

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وأضاف الدندني في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تنافسا كبيرا في الإنتاج الروسي، حيث أرسل ذلك إشارة إلى الأسواق بأنه قد نشهد كمية أقل من النفط الروسي التي تدخل إلى الأسواق.

وتوقع عدم فرض عقوبات على النفط الروسي، لأن الاستراتيجية حاليا في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والدول المستهلكة هي خفض الأسعار وليس ارتفاعها.

وبيّن الدندني أنه بمجرد فرض العقوبات، وتقييد حرية وصول النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، فإن ذلك يكون عكس الاتجاه ويناقض تلك الاستراتيجية.