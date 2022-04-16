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الصين تخطط لتطوير مطار فضائي عالمي

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محطة الفضاء الدولية
اقتصاد الصين

الصين تخطط لتطوير مطار فضائي عالمي

"ونتشانغ" هو مركز إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة الصينية عالية الدفع

دبي - العربية.نت

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طالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ببذل الجهود للارتقاء بمركز إطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان بجنوب الصين إلى معايير عالمية.

وأشاد الرئيس الصيني أثناء زيارته مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية بسلسلة من بعثات الفضاء الرئيسية التي تم إطلاقها من المركز، من بينها إطلاق الوحدة "تيانخه"، وهي الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، وبعثة "تشانغ آه-5" القمرية، ومسبار "تيانون-1" لاستكشاف المريخ، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضح الرئيس شي أن "ونتشانغ" هو مركز إطلاق الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة الصينية عالية الدفع، وهو جسر لاستكشاف الصين للفضاء الكوني.

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وقال إن مركز الإطلاق يجب أن يواصل التطلع إلى تحقيق أقصى مراحل التطور الفضائي العالمي والاحتياجات الإستراتيجية الرئيسية لصناعة الفضاء في الصين، وأن يعزز قدراته الحديثة في مجال الإطلاق الفضائي بشكل شامل.

ومن المقرر أن تستكمل الصين بناء محطتها الفضائية هذا العام. وسيتم إطلاق مركبتي الشحن الفضائي الصينيتين "تيانتشو-4" و"تيانتشو-5"، والوحدتين المختبريتين "ونتيان" و"منغتيان"، من ونتشانغ.

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