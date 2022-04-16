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هذا إجمالي دخل الرئيس الأميركي في عام 2021

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الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن
جو بايدن

هذا إجمالي دخل الرئيس الأميركي في عام 2021

أكثر من 600 ألف دولار إجمالي الدخل السنوي لـ"بايدن" وزوجته

دبي - العربية.نت

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بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021 التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

ودفع الزوجان ضرائب قدرها 150.439 ألف دولار على دخلهما البالغ 610.702 ألف دولار، بمعدل ضريبي نسبته 24.6%، بحسب البيت الأبيض، وفق فرانس برس.

وبنشرهما بياناتهما الضريبية، يعاود الرئيس وزوجته (السيدة الأولى الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعمل خارج البيت الأبيض كمدرّسة) الالتزام بتقليد يعود إلى سبعينات القرن الماضي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي ودفعا ضريبة قدرها 523.371 ألف دولار، بمعدل ضريبة نسبته 31.6%.

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