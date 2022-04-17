بعد فشل الجرعة "4" في معركة أوميكرون.. لقاحات "على المقاس" تعطى الضوء الأخضر

حصلت لقاحات صينية مرشحة لاستهداف متغير أوميكرون من فيروس كوفيد-19، طورتها شركة تابعة لـ Sinopharm وأخرى لـ Sinovac Biotech، على الموافقة لبدء التجارب السريرية في هونغ كونغ.

ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لدراسة اللقاحات المُحسَّنة ضد أوميكرون، حيث أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات القائمة على السلالات القديمة تظهر نشاطًا أضعف لتحييد المتغير ذي القابلية العالية للانتقال.

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قالت الشركتان في بيانين، إن لقاحين مرشحَين من وحدات مجموعة China National Biotec Group (CNBG) التابعة لسينوفارم، وآخر من Sinovac، تحتوي على فيروس كورونا غير نشط أو "مقتول"، وفق التقنية ذاتها التي تقوم عليها اللقاحات التي توفرها الشركات في الصين وخارجها، وفق ما نقلته "رويترز".

قالت CNBG إنه سيتم اختبار مرشحي Sinopharm كمعززات لدى البالغين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من اللقاح الأساسي. فيما ذكرت Sinovac أنها ستدفع الدراسات إلى الأمام حول لقاح CoronaVac الحالي ضد المتغيرات الناشئة.

أظهرت دراسة صينية أن جرعة رابعة من BBIBP-CorV، وهو لقاح كورونا الذي أنتجته Sinopharm، لم ترفع بشكل كبير مستويات الأجسام المضادة ضد أوميكرون عند أخذها بعد ستة أشهر من إضافة جرعة معززة ثالثة إلى نظام الجرعتين المنتظم.

وبينما أعادت الجرعة الرابعة مستويات الأجسام المضادة إلى القمم التي تلت الجرعة الثالثة، قال باحثون إن اللقاحات الجديدة ستوفر بديلاً أفضل كمعززات مستقبلية.