رئيس جرير للعربية: رفع أسعار بعض المنتجات 5-30% بسبب أزمة الإمدادات

قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل، إن مبيعات الشركة تراجعت في الربع الأول من 2022 بسبب تراجع مبيعات الحاسب الآلي والهواتف الذكية ومستلزماتها وكذلك ألعاب الفيديو.

وأضاف العقيل في مقابلة مع "العربية"، أن تأثير المبيعات ناتج من تضرر سلاسل الإمدادات وانعكاسها على انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

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وأوضح أن الربح التشغيلي لم ينخفض بنفس وتيرة تراجع إجمالي الربح وهذا أمر هام، مشيرا إلى إجمالي الربح انخفض بواقع 3.7%، بينما انخفض صافي الربح التشغيلي 6.2%.

وأشار إلى تراجع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 10% بسبب تقلبات أسعار العملة في مصر.

وتابع: "تحسن هوامش الربحية جاء كتحسن موسمي مع عودة المدارس، وسط زيادة في المبيعات المدرسية والمكتبية".

وبين العقيل أن هوامش الربحية تتحسن في الربعين الأول والثالث من كل عام مع بداية العودة للمدارس.

وقال العقيل إن هناك تحسنا في سلاسل الإمداد للحواسب وأجهزة الهاتف الذكية والتلفزيونات، أما المواد الأخرى نحاول تكوين مخزون أكبر منها وشرائها في وقت مبكر.

وحول تأثير التضخم على منتجات الشركة، أوضح أن الإلكترونيات أقل ارتفاعا في الأسعار لأن شحنها بسيط، في المقابل تأثرت المواد الأخرى مع ارتفاع أسعار الورق مما دعا إلى رفع الأسعار بين 5% إلى 30% للسلع المدرسية.

وأفاد بأن الشركة تأثرت من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الشحن بين 15% إلى 20% التي انعكست على الشركة خلال الستة أشهر الماضية.

وكشف العقيل أن أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة وليست "عابرة".