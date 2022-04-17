كيف ينفق مليارديرات التشفير ثرواتهم الرقمية؟

رغم استمرار نمو العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم من حيث الشعبية والقيمة، إلا أنه لم يكن من السهل أبداً إنفاق الأموال الرقمية على الرفاهية في العالم الحقيقي، ولكن مع تزايد عدد مليارديرات التشفير يمكن الآن شراء كل شيء من اليخوت الضخمة إلى السيارات الرياضية والأعمال الفنية وحتى السبائك الذهبية من قبل الأشخاص الحريصين على استبدال ثروتهم الرقمية بأصول مادية.

وفي ما يلي بعض أكثر الطرق الحصرية والفاخرة لاستثمار ثروة من العملات المشفرة.

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اليخوت الضخمة

أعلنت شركة سمسرة اليخوت السويسرية Ocean Independence هذا العام، أنها ستبدأ في قبول العملات المشفرة من المشترين الذين يتطلعون إلى شراء بعض أكثر السفن تميزاً في العالم.

وقال الشريك الإداري في Ocean Independence، بيتر هورتزلر: "أصبحت العملات المشفرة جزءاً لا يتجزأ من عالم اليوم لذلك من المنطقي أن يتمكن عملاؤنا الآن من دفع ثمن شراء اليخوت واستئجارها باستخدام هذا النوع من العملات".

وقد يكون اليخت الضخم المعروف باسم Soaring على رأس قائمة أي شخص لديه ثروة مشفرة، إذ يبلغ طول اليخت 68 متراً بإقامة فاخرة لما يصل إلى 12 ضيفاً في 6 غرف فاخرة، فضلاً عن وفرة من مناطق الترفيه الداخلية والخارجية، بما في ذلك منتجع صحي فخم.

ويبلغ سعر القارب 107.5 مليون دولار، أو 2218 بيتكوين في وقت كتابة هذا التقرير.

العقارات

ليس هذا فحسب، فلقد بدأت سوق العقارات أيضاً في اعتماد العملات المشفرة، إذ ستكون إحدى أولويات أي ملياردير تشفير، تملك عقار فاخر.

مؤخراً سارع عالم العقارات إلى البدء في قبول العملات المشفرة، مع قبول مجموعة من الوكلاء الآن بيتكوين في مبيعات العقارات.

وإحدى هذه الشركات هي Bithome، التي تسرد العقارات المعروضة للبيع في جميع أنحاء العالم والتي يمكن شراؤها بالعملة الرقمية الشهيرة. وتتنوع الوحدات من منزل صيفي في فيجي إلى بنتهاوس في قبرص وفيلا في رومانيا، والكثير من الخيارات للمفاضلة بينها، وفقاً لما ذكره موقع "The Nationalnews"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويمثل التسعير عبر بيتكوين، إذ أن الأرقام الضخمة تتضاءل سريعاً أمام القيمة الكبيرة لكل وحدة بيتكوين.

وللدلالة على ذلك، فقد تم إدراج شقة من 3 غرف في قلب مدينة لوغانو السويسرية التاريخية، والتي تقع بجانب البحيرة المهيبة التي اشتق منها اسمها، بقيمة 54.6 بيتكوين، والتي تعادل 2.25 مليون دولار.

تم تجهيز الشقة التي تبلغ مساحتها 1940 قدماً بشكل فاخر، مع خزانات ملابس مصنوعة حسب المقاس من إيطاليا المجاورة ومساحتان لوقوف السيارات في مرآب منظم حرارياً.

السيارات

يجب ألا يكون العثور على سيارات فاخرة مناسبة لملء هذين الموقفين الفارغين مشكلة على الإطلاق.

فلقد باتت السيارات الرياضية الخارقة، من بين أكثر عمليات الشراء شهرة بين فئة جديدة من الأفراد فاحشي الثراء الذين كسبوا أموالهم من العملات المشفرة.

من جانبها، تقبل شركة Bitcars في أوروبا حالياً مجموعة متنوعة من العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، وإيثريوم، ودودج كوين، في مقابل بعض السيارات الأكثر تميزاً على هذا الكوكب.

وتقدم الشركة، التي بدأت في بيع الساعات الفاخرة والمجوهرات، أيضاً لحاملي العملات المشفرة، حالياً سيارة فيراري SF90 مقابل ما يزيد قليلاً عن 22 بيتكوين، أي حوالي 900000 دولار.

ولكن ليست السيارات الخارقة فقط هي التي يمكن شراؤها بالعملة المشفرة، إذ يتم عرض السيارات الكلاسيكية الفارهة والتي لا تزال تتمتع بشهرة كبيرة إلى يومنا هذا، فقد قدمت شركة Bitcars سيارة مرسيدس 300 SL موديل 1957، مقابل 37.7 بيتكوين أو حوالي 1.5 مليون دولار.

سبائك الذهب والفضة

وحتى بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون كثيراً بالعروض الفخمة للثروة والذين لا يزالون يرغبون في استثمار ثروتهم المشفرة في أصول ملموسة، يمكن أن تكون السبائك الذهبية أو الفضية مثالية.

مؤخراً، نشأت الشركات المتخصصة مثل Bitgild للمساعدة في تلبية متطلبات المستثمرين الذين يتطلعون إلى مبادلة تقلبات العملات المشفرة بالملاذ الآمن نسبياً للمعادن الثمينة.

وعلى عكس عالم اليخوت الفاخرة، يكون سعر الدخول لمثل هذه الخدمة في حدود الإمكانات المتاحة حتى للأثرياء المعتدلين.

إذ يمكن الحصول على سبيكة ذهبية بوزن 50 جراماً مقابل حوالي 3200 دولار أو 0.0779064544 بيتكوين، في حين أن الكيلوغرام الواحد سيكلفك حوالي 63000 دولار.

وتقبل Bitgild بالفعل 18 عملة مشفرة، بما في ذلك بيتكوين، وإيثريوم، والتي يمكن استخدامها أيضاً لشراء الفضة، إذ يبلغ سعر شراء كيلوغرام منها أقل من 1000 دولار.

الأعمال الفنية

وبينما تصدرت مبيعات الفن الرقمي عناوين الصحف بعد أن جمع بعضها مبالغ ضخمة في الأشهر الأخيرة، أصبح من الممكن الآن شراء الفن المادي بعملات رقمية.

وفي العام الماضي، أصبحت سوثبيز Sotheby’s أول دار مزادات تقبل العملة المشفرة كمقابل للأعمال الفنية المادية عندما بيع زوجان من اللوحات لفنان الشارع البريطاني بانكسي مقابل 3093 إيثريوم - أكثر من 12 مليون دولار - في نوفمبر.

كما تقبل Sotheby’s، التي تعمل منذ حوالي 3 قرون، المزايدة الحية باستخدام عملة إيثريوم خلال مزادات معينة، مع دفع سعر المطرقة أيضاً بعملة بيتكوين والدولار الأميركي.

وحتى لا تتفوق عليها، بدأت دار كريستيز أيضاً في قبول العملات المشفرة كمقابل للأعمال الفنية المادية، حيث عرضت لوحة "بلا عنوان" بقيمة 5.4 مليون دولار لكيث هارينغ للبيع العام الماضي.

التنغستن...؟

بات معدن التنغستن أحد العناصر الأكثر طلباً بين المهووسين في عالم التشفير، إذ يعتبره البعض جزءاً من تميزهم، مع ندرة هذا العنصر الثقيل للغاية.

وفي العام الماضي، وصل جنون التنغستن إلى ذروته عندما اشترت مجموعة من مستثمري العملات الرقمية المجهولين مكعباً يزن حوالي 900 كجم.

تم تصنيع المكعب في الولايات المتحدة، ويبلغ عرضه أقل بقليل من 37 سم، ويتم بيعه، جنباً إلى جنب مع رمز غير قابل للاستبدال NFT، مقابل 250 ألف دولار بعملة إيثريوم.