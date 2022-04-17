"تصفية" للعربية: استرداد 11 مليار ريال لصالح المساهمين خلال 12 سنة

قال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، مشاري العنزي، إن لجنة "تصفية" تأسست بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1429 هـ للنظر في المساهمات المتعثرة في السعودية قبل تاريخ 1426 هـ.

وأضاف مشاري العنزي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن اللجنة استعادت منذ تشكيلها قبل 12 سنة، أكثر من 11 مليار ريال لصالح المساهمين.

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وأوضح أنه خلال الربع الأول من 2022 استعادت اللجنة أكثر من 4 مليارات ريال، وحررت أكثر من 5 ملايين متر مربع فقط على مستوى مناطق المملكة، وهو ما يمثل حراكا للاقتصاد والسوق العقاري.

وأشار إلى أن العام 2022، شهد أكبر صفقة عقارية تمثلت في بيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من 4 مليارات ريال بمساحة تزيد على 5 ملايين متر مربع.

وأوضح أن 40 ألف مساهم استفادوا من المبالغ التي حققتها "تصفية" منذ تشكيلها.

وأشار إلى أن موقع "تصفية" يتضمن المعلومات كافة عن المساهمات سواء البحث عن المستحقات واسم المساهمة، حيث تعود الأموال لمستحقيها بعد الإفراغ وتسلم المبالغ من المشتري.

ونجحت "تصفية" في الربع الأول من هذا العام بإقامة 4 مزادات في مختلف مناطق المملكة، بمساحة إجمالية تقدر بـ 5.5 مليون متر مربع، وبمبلغ إجمالي يتجاوز 4.3 مليار ريال.

كما تمكنت من صرف مبلغ يقارب 419 مليون ريال للمساهمين المستحقين.