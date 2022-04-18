توقعات بتحسن البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية في 2022.. هذه أبرز المعوقات
محمد رمضان: البنوك الكويتية ستحقق أرباحا أكبر بدعم ودائعها لدى "المركزي"
توقعت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت خلال العام الحالي , بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة "كوفيد-19".
وأفادت الوكالة في تقرير، بأنه مع استمرار بعض القيود ستبقى استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظراً لعدم اعتماد قانون الدين حتى الآن.
كما توقعت الوكالة أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك الكويتية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن البنوك الكويتية ستحقق أرباحا أكبر بسبب ارتفاع الفائدة، مدعومة بارتفاع ودائع البنوك لدى البنك المركزي الكويتي.
وأوضح رمضان في مقابلة مع "العربية"، أن العامل الأكبر المؤثر على أداء البنوك الكويتية يتمثل في عدم إقرار قانون الدين العام، وعدم السماح للحكومة باستخدام جزء من احتياطي الأجيال.
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