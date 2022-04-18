بعد سحب 556 مليار جنيه.. متى تهدأ الأسعار في مصر؟

على الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي في إطار مواجهة موجة ارتفاعات الأسعار، لكن حتى الآن مازالت الارتفاعات مستمرة.

وفيما كان بعض المحللين يعولون على حجم السيولة التي امتصتها الشهادة الاستثمارية ذات العائد المرتفع في تهدئة موجة ارتفاعات الأسعار، لكن ربما جاء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير بتحريك أسعار الوقود، ليدفع أسعار السلع إلى ارتفاعات جديدة.

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وقبل أيام، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار وذلك حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضحت اللجنة، أنه اعتبارا من الجمعة، تصبح الأسعار 7.5 جنيه للتر البنزين 80، و8.75 جنيه للتر البنزين 92، و 9.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير الماضي.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

فيما يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7%، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.

في المقابل، فقد ارتفعت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى 556 مليار جنيه خلال أول 28 يوما من طرحها في بنكي الأهلي ومصر.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18% ارتفعت إلى 380 مليار جنيه في أول 28 يوما من طرح الشهادة بنهاية معاملات أمس، بزيادة 10 مليارات جنيه عن رصيد الحصيلة يوم الخميس الماضي.

من جهته، قال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى 176 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه عن رصيد الحصيلة يوم الخميس الماضي.