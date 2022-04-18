شنغهاي تسجل أولى وفيات كورونا في الصين منذ بدء الإغلاق

قالت الصين إن 3 أشخاص فقط توفوا نتيجة إصابتهم بكوفيد-19 في شنغهاي منذ دخلت تدابير الإغلاق حيز التنفيذ الشهر الماضي، رغم تسجيل مئات الآلاف من الإصابات بمتغير أوميكرون سريع الانتشار.

وأوضحت السلطات تفاصيل الحالات الأولى للوفيات الناجمة عن أكبر موجة تفشٍّ للفيروس في الصين منذ ظهور الوباء في ووهان قبل أكثر من عامين، والتي تعود إلى 3 مسنين تتراوح أعمارهم بين 89 و91 عاما وجميعهم يعانون من مشاكل صحية.

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وتصر بكين على أن استراتيجيتها "صفر كوفيد" المتمثلة في عمليات إغلاق صارمة واختبارات جماعية وفترات حجر صحي طويلة، ساهمت في الحد من عدد الوفيات وفي تجنب الأزمات التي عانت منها أنظمة الرعاية الصحية العامة في معظم أنحاء العالم، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس".

لكن البعض شكك في الحصيلة الرسمية للوفيات في البلد الذي لديه معدل تطعيم منخفض بين سكانه المسنين. في المقابل، سجّلت هونغ كونغ 9000 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار المتحوّر أوميكرون في المدينة خلال يناير.

كما أفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق من صحتها، بحدوث وفيات لم تسجل، قبل حذفها من الإنترنت.

وأفاد حساب رسمي لحكومة شنغهاي بأن الضحايا الثلاث الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم "تدهورت حالاتهم الصحية بعد إدخالهم للمستشفى". وأشار مفوض الصحة في المدينة أمس الأحد إلى أن 62% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما تلقوا جرعتين من اللقاح فيما حصل 38% فقط من السكان على ثلاث جرعات.

وتخضع المدينة لمجموعة من التدابير الصحية منذ مارس، مع بقاء العديد من سكانها البالغ عددهم 25 مليونا محجورين في منازلهم، فيما تجاوز عدد الإصابات اليومية 25 ألفا، وهو رقم متواضع وفق المعايير العالمية لكنه غير مسبوق في الصين.

وأثارت القيود غضب الكثير من السكان ما أدى إلى إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى حول نقص المواد الغذائية وظروف الحجر الصحي القاسية، ومشاهد احتجاجات نادرة تم تداولها بسرعة قبل أن تتمكن الرقابة الحكومية من حذفها.

لكنّ المسؤولين لم يأبهوا بكل ذلك، وتعهدوا بمواصلة عزل أي شخص تكون نتيجة اختباره بكوفيد إيجابية بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليه أعراض المرض أم لا.

وأبلغت وزارة الصحة في المدينة عن تسجيلها 22,248 إصابة جديدة اليوم الاثنين، نحو 90% منها من دون أعراض.

"صفر كوفيد"

روّج الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لاستراتيجية "صفر كوفيد" المتشددة كدليل على أنه يضع حياة الإنسان فوق المخاوف المادية، بخلاف العديد من الديمقراطيات الغربية التي يقول إنها ضحت بالأرواح من خلال فشلها في وقف الفيروس.

كما أقرت بكين بأن رفع القيود قد يتيح للوباء الانتشار على نطاق واسع وإرهاق نظام رعاية صحية يعاني نقصا في الموارد، ما قد يتسبب في وفاة الملايين.

ويشكل المسنون الذين يبلغ عددهم مئات الملايين في هذا البلد المتشيّخ بسرعة مصدر قلق. وتظهر الأرقام الرسمية أن معدلات التلقيح تتأخر بشكل كبير بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وهي مجموعة أكثر عرضة من غيرها للإصابة بشكل خطير جراء الفيروس.