هذه أسباب ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بالخليج إلى مستوى قياسي في 2021
وصلت إلى 197 مليار دولار العام الماضي مقابل 93 مليار دولار في 2020
قال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست"، رائد دياب، إن وصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة كان له أثر إيجابي على معظم القطاعات في أسواق المال الخليجية خلال العام الماضي.
وأضاف دياب في مقابلة مع "العربية" أن الأداء القوي والنمو في أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام 2021، يرجع بشكل رئيسي إلى قطاع الطاقة، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الأساسية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي كان مميزاً في الكويت خلال العام الماضي، إلى جانب قطاعي النقل والاتصالات.
وأكد دياب أنه طالما هناك عوامل إيجابية، ستظل الأسواق محافظة على تماسكها وبالمنطقة الإيجابية.
وأوضح أن صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية يرجع إلى عومل عدة منها، الإدراجات القوية، وارتفاع أسعار النفط، والأداء المتميز للشركات المدرجة، علاوة على التدفقات الإيجابية التي وصلت السوق.
وكانت أرباح الشركات المدرجة في الخليج، قفزت إلى مستوى قياسي وصل إلى 197 مليار دولار في عام 2021، مقابل 93 مليار دولار في العام الأسبق.
ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى النمو القوي الذي سجلته أرباح "أرامكو" تليها أسهم قطاع البنوك، والمواد الأساسية والمرافق العامة.
وشكلت القطاعات الأربعة لدول الخليج ما نسبته 85% من إجمالي صافي أرباح عام 2021 بأكمله.
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