هيرميس للعربية: "زين السعودية" قد تربح 1.6 مليار ريال من بيع الأبراج

قال محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس عمر ماهر، إن مساهمة إيرادات الجيل الخامس تمثل 7% من إجمالي إيرادات زين السعودية خلال الربع الأول من 2022، أما قطاع الأعمال فهو غير معلوم.

وأضاف ماهر في مقابلة مع "العربية"، أن الإيرادات الأخرى كانت في حدود 330 مليون ريال في عام 2021 بما يمثل 4% من إجمالي الإيرادات.

مادة اعلانية

ورجح أن تكون إيرادات الجيل الخامس وقطاع الأعمال في حدود 10% إلى 12% من إجمالي إيرادات زين السعودية.

وأشار ماهر إلى أن نمو إيرادات "زين" جاء مدفوعا بعدة عوامل أبرزها استمرار المشاريع الضخمة وزيادة الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص على المشاريع.

وتوقع المحلل لدى هيرميس، استمرار تحسن الإيرادات في عام 2022، مع تحسن قطاع التجزئة بسبب عودة الحج والعمرة.

وحول صفقة بيع أبراج زين، قال ماهر، إن الصفقة لم يتم إنجازها بالكامل حتى الآن، ولكنها في مراحلها النهائية، موضحا أن حصيلة الصفقة سيتم تسجيلها في صورة ربح بقائمة الدخل للشركة.

وذكر أن قيمة الصفقة تصل إلى 3 مليارات ريال، بينما القيمة الدفترية في حدود 1.4 مليار ريال، مشيرا إلى أن هناك ربحا متوقعا في حدود 1.6 مليار ريال سيتم تسجيله على عدة مراحل.

وقال إن الصفقة ستدعم زيادة الأرباح المحتجزة لدى الشركة متوقعا أن تتجه "زين" إلى توزيع الأرباح خلال العام الحالي أو بالعامين المقبلين.