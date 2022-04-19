JLL للعربية: المعروض العقاري في جدة ينحصر بالشقق الفاخرة

أظهرت دراسة لشركة JLL للاستشارات والاستثمارات العقارية، أن المعروض العقاري في مدينة جدة ينحصر في الوقت الراهن بالفيلات المنخفضة الارتفاع، أو بعدد محدود من الشقق الفاخرة.

توقعت الدراسة، تحولاً نحو مباني الشقق المتوسطة الارتفاع ذات الأسعار المقبولة.

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وأكدت JLL أن إعادة تطوير مناطق مختلفة في جدة ستحدث فارقاً ملموساً، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، شهدت المباني السكنية والمكاتب وساحات البيع بالتجزئة ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب من العائلات والشركات وتجار التجزئة.

وفي مقابلة مع "العربية"، قالت رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة جيه إل إل - المملكة العربية السعودية،

سوزان الأموي، إن العرض العقاري مركز على الفلل منخفضة الارتفاع أو بالشقق الفاخرة الشاهقة مثل المعروض على كورنيش جدة.

وأشارت سوزان إلى أن المطورين بدأوا يلاحظون أن هذا لا يتماشى مع التوقعات المتغيرة للمستهلكين.

وبينت أن المناطق القابلة لإعادة التطوير تمثل فرصا واعدة للارتقاء بالقطاع العقاري في جدة وتحسين المعادلة الإجمالية بين العرض والطلب، وتحويل هذه المناطق إلى مشاريع متكاملة ومتعددة الاستخدامات.

وتابعت سوزان : "يجب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشييد هذه المشروعات".