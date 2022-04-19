JLL للعربية: المعروض العقاري في جدة ينحصر بالشقق الفاخرة
المباني السكنية والمكاتب وساحات البيع بالتجزئة شهدت ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب
أظهرت دراسة لشركة JLL للاستشارات والاستثمارات العقارية، أن المعروض العقاري في مدينة جدة ينحصر في الوقت الراهن بالفيلات المنخفضة الارتفاع، أو بعدد محدود من الشقق الفاخرة.
توقعت الدراسة، تحولاً نحو مباني الشقق المتوسطة الارتفاع ذات الأسعار المقبولة.
وأكدت JLL أن إعادة تطوير مناطق مختلفة في جدة ستحدث فارقاً ملموساً، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، شهدت المباني السكنية والمكاتب وساحات البيع بالتجزئة ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب من العائلات والشركات وتجار التجزئة.
وفي مقابلة مع "العربية"، قالت رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة جيه إل إل - المملكة العربية السعودية،
سوزان الأموي، إن العرض العقاري مركز على الفلل منخفضة الارتفاع أو بالشقق الفاخرة الشاهقة مثل المعروض على كورنيش جدة.
وأشارت سوزان إلى أن المطورين بدأوا يلاحظون أن هذا لا يتماشى مع التوقعات المتغيرة للمستهلكين.
وبينت أن المناطق القابلة لإعادة التطوير تمثل فرصا واعدة للارتقاء بالقطاع العقاري في جدة وتحسين المعادلة الإجمالية بين العرض والطلب، وتحويل هذه المناطق إلى مشاريع متكاملة ومتعددة الاستخدامات.
وتابعت سوزان : "يجب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشييد هذه المشروعات".
-
IMF يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية هذا العام بـ2.8% إلى 7.6%وانكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 اقتصاد
-
أرباح "الخزف السعودي" تهبط 27.5% إلى 51.3 مليون ريال بالربع الأولبسبب تراجع المبيعات 10% شركات
-
هيرميس للعربية: "زين السعودية" قد تربح 1.6 مليار ريال من بيع الأبراجأرباح الشركة من بيع الأبراج ستسجل على مراحل قصص اقتصادية