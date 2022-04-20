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محكمة أميركية تنهي إجراءات ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام

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أقنعة الوجه - كورونا
أقتعة الوجه
فيروس كورونا

محكمة أميركية تنهي إجراءات ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام

ارتداؤها سيكون اختيارياً للركاب والموظفين

دبي - العربية.نت

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لم تعد معظم شركات الطيران الأميركية الكبرى تطلب من المسافرين أو الموظفين ارتداء أقنعة الوجه على الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية.

وجاءت القرارات بعد ساعات من إلغاء قاض أميركي، تفويضا اتحاديا للركاب لوضع الأقنعة على وجوههم أثناء السفر.

وقالت إدارة أمن النقل الأميركية بعد حكم المحكمة، إنها ستتوقف عن مطالبة الركاب على متن الطائرات والقطارات ووسائل النقل العام الأخرى بارتداء الأقنعة.

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بدورها، تعهدت أكبر 5 شركات طيران أميركية، اعتماد ارتداء الأقنعة بشكل اختياري لكل من الركاب والموظفين.

من جانبها، أخبرت شركة يونايتد إيرلاينز، التي كانت من بين أولى شركات الطيران الأميركية التي أسقطت تعليمات ارتداء قناع الوجه على متن طائراتها، الموظفين أنهم لن يتحملوا مهمة إجبار الركاب على الامتثال لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت شركة النقل التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها في مذكرة للموظفين: "هذا يعني أنه لم يعد مطلوباً منك ارتداء قناع - ولم تعد مضطراً إلى فرض متطلبات القناع على معظم المسافرين جواً".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت شركات الطيران الأميركية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنهاء متطلبات ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، لكن في الأسبوع الماضي مدد مركز السيطرة على الأمراض الحظر حتى 3 مايو.

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