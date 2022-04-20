هل يتسبب ارتفاع أسعار النفط في تآكل الطلب؟

قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، إن زيادة إنتاج "أوبك+" كانت محدودة وليست بقدر الإنتاج الممكن وهي زيادة متواضعة ولازمة ودونها كان سيحدث تضخم في الأسعار، لا سيما مع وجود ضبابية حول العرض والطلب.

وأضاف الطائي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أنه من حكمة "أوبك" أنها أخذت سياسة متحفظة وزيادة متواضعة وكان يمكنها إقرار زيادة أكبر من ذلك لا سيما للسعودية والإمارات والعراق.

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وأوضح أن التحالف نجح بجهود الأعضاء الأساسيين وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات في بناء استراتيجية طويلة، وتستمر طالما لا يوجد تدخل سياسي خارجي لمقاطعة هذه المعادلة الموضوعية.

وقال جعفر الطائي، إن السوق في حاجة ماسة إلى استمرار أوبك واستراتيجيتها لا سيما في ظل التأزم السياسي بين روسيا وأوكرانيا، نظراً لأن سياستها موضوعية ومدروسة جدا.

وتوقع العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، استمرار اتفاق "أوبك+" على المديين المتوسط والطويل.

وقال الطائي، إن بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل يشجع على تآكل الطلب، وفي السابق كانت "أوبك" تسعى لأسعار فوق 100 دولار لكن الظروف تغيرت حالياً، وهدف نطاق أسعار "أوبك" بين 70 إلى 90 دولارا، والارتفاع فوق هذا النطاق غير مريح لها، لا سيما أنه سيؤدي نوعاً ما إلى تآكل الطلب مع زيادة القلق من التسرع تجاه الطاقة الجديدة.