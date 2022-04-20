"فودكس" تكشف للعربية عن نية الطرح في السوق السعودية أو الأميركية

قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في Foodics، أحمد الزيني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تستهدف خدمة 100 ألف مطعم خلال العامين المقبلين.

وجمعت منصة فودكس المختصة في تكنولوجيا نقاط البيع وإدارة المطاعم والتكنولوجيا المالية، 170 مليون دولار في جولة استثمارية جديدة من الفئة C بقيادة شركة Prosus أحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمي، وشركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي تركز على استثمارات النمو الخاصة في مختلف المراحل.

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وأضاف الزيني "فودكس نظام سحابي لإدارة المطاعم بدءا من المطبخ، إلى استخدام الطلبات والمدفوعات والاشتراكات الشهرية، في 2020 حصلنا على الرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة العمليات المالية الإلكترونية داخل عملياتنا".

وأشار إلى أن الجهات المشاركة في الاستثمارات الأخيرة التي تزيد قيمتها عن أكثر من 640 مليون ريال، ضمت شركة سنابل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وسيكويا كابيتال، ومن مستثمرين حاليين في الشركة.

وحول الخطط التوسعية قال الزيني "نقوم بتركيز الاستثمار على التوسعة الجغرافية في بلدان مثل مصر، ودخولنا بشكل رئيسي في السوق المصري، وندرس انتشارنا في إفريقيا وجنوب آسيا".

وبحسب الزيني تخدم الشركة أكثر من 21 ألف مطعم حاليا، وتستهدف خدمة أكثر من 100 ألف مطعم خلال العامين القادمين، فيما الحصة السوقية في السعودية حاليا أكثر من 30% من حجم السوق.

وفيما يتعلق بطرح الشركة للاكتتاب العام قال الزيني "ندرس ذلك خلال الفترة القامة من سنة لـ3 سنوات والأسواق المستهدفة هي السوق المحلي في السعودية والسوق الأميركي".