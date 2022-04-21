.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الخطوط الجوية الروسية تتفاوض على شراء 8 طائرات إيرباص

  • الخط
إيروفلوت للطيران الروسية
إحدى طائرات إيروفلوت
طيران

الخطوط الجوية الروسية تتفاوض على شراء 8 طائرات إيرباص

العقوبات تستثني الصفقات الموقعة قبل 26 فبراير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تدرس شركة إيروفلوت شراء 8 طائرات مستأجرة من طراز Airbus SE بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي آلية للممولين للتخلص من بعض الطائرات المحتجزة في روسيا بعد غزو أوكرانيا، حسب ما ذكرت وكالة تاس.

وقالت وكالة الأنباء نقلاً عن ملف إحدى الشركات، إن شركة إيروفلوت ستقرر ما إذا كانت ستشتري طائرات A330 ذات الجسم العريض في اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين.

وتعمل الطائرات فيما يسمى عقود الإيجار التمويلي، والتي أنشأ الاتحاد الأوروبي هذا الشهر استثناءً من العقوبات يسمح باستلام مدفوعات من الصفقات الموقعة قبل 26 فبراير.

أكبر بورصة للعملات المشفرة تحظر حسابات عملائها الرئيسيين في روسيا أسواق المال عملات مشفرة أكبر بورصة للعملات المشفرة تحظر حسابات عملائها الرئيسيين في روسيا

وتتعلق عقود الإيجار التمويلي عادةً بطائرات إيرباص وبوينغ الجديدة، حيث تضمن وكالات ائتمان التصدير حوالي 85% من المبلغ الذي يتم إقراضه لشركة طيران من قبل اتحاد مصرفي.

معظم الطائرات المملوكة للأجانب البالغ عددها 500 أو نحو ذلك العالقة في روسيا تعمل بموجب عقود إيجار تشغيلية حيث تستأجر شركات الطيران الطائرات لفترة محددة ويمكنها إعادتها إلى المالك بعد انتهاء العقد.

وأصدرت روسيا قانوناً يمنع الطائرات المملوكة للأجانب من المغادرة دون إذن الدولة بعد أن أدى الغزو الأوكراني إلى فرض عقوبات على المؤجرين لإلغاء العقود والسعي لإعادة طائراتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مائدة إفطار رمضانية لآلاف من سكان العاصمة الإثيوبية تتحول إلى كرنفال شعبي مائدة إفطار رمضانية لآلاف من سكان العاصمة الإثيوبية تتحول إلى كرنفال شعبي
اكتشف المزيد