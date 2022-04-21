النهدي الطبية سهم قيمة أم نمو؟ الأهلي المالية تجيب

قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، إن سهم شركة النهدي الطبية يعتبر سهم قيمة، لأنها شركة قوية وواعدة، ونمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتصل إلى 1150 صيدلية على مستوى مناطق السعودية، ولديها عوائد أكثر من النمو.

وأضاف إياد غلام في مقابلة مع "العربية"، أن ذلك لا يمنع نموها بشكل جيد، متوقعاً تحقيق النهدي الطبية نمو مبيعات مركب 5.9% وهي نسبة ممتازة، ضمن عدة جوانب جذابة لدى الشركة.

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وأوضح أن شركة النهدي الطبية لديها قصة إيجابية، وخطة استراتيجية تتوافق مع التغيرات الاجتماعية في السعودية، ومنها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتسيير الاستراتيجية بشكل إيجابي لا سيما مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للقطاع الصحي.

وقال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إن قصة النهدي الطبية ممتازة لكن تقييمها مختلف الآن، لأنها تتداول على مكرر ربحية 24 مرة مقارنة بعدد 21 مرة للشركات النظيرة في المنطقة والأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن برامج وزارة الصحة تركز على الرعاية الصحية الأولية وتواجد صيدليات النهدي في 144 مدينة، تعتبر المحطة الأولى لأي طالب للخدمة، ولذلك تبني شركة النهدي الطبية على هذا التواجد القوي، والتوسع لتقدم الخدمة الطبية بشكل كامل ومنها المختبرات.

في تقرير حديث حددت الأهلي المالية السعر المستهدف لشركة النهدي الطبية عند 162.8 ريال مع تقييم محايد.

وأشارت الأهلي المالية إلى تغيير استراتيجية "النهدي" التي باتت تركز على تحسين تجربة العملاء بدلا من توسيع شبكتها، وبالتالي توقع التقرير أن يتراجع عدد متاجر "النهدي الطبية" من أكثر من 1150 متجرا في السعودية إلى نحو 1060 متجراً في 2026.