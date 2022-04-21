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كيف تستفيد البنوك الكويتية من اتجاه الفائدة للارتفاع؟

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بنوك الكويت

كيف تستفيد البنوك الكويتية من اتجاه الفائدة للارتفاع؟

دبي - العربية.نت

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قال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن جميع البنوك الكويتية ستستفيد من اتجاه الفائدة للارتفاع، موضحا أن نسب الاستفادة تختلف من بنك لآخر حسب القروض، إذ يمكن أن يتم أخذ القروض بفائدة ثابتة أو متغيرة.

وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية"، أن ذلك يعود إلى طبيعة البنوك (تجارية أو إسلامية)، حيث تكون فائدة البنوك الإسلامية ثابتة على قروض المرابحة، بينما البنوك التجارية في الكويت تأخذ فائدة بنسبة ثابتة خلال أول 5 سنوات وبعدها تصبح متغيرة صعودا أو هبوطا.

وبين أن البنوك غير الإسلامية ستستفيد أكثر من الفائدة، مشددا على أن البنوك كافة ستستفيد، لكن حسب مراهنات كل بنك.

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وذكر الشهري أنه مع تغيير محافظ البنك المركزي الكويتي، ستكون النظرة إلى المخصصات مختلفة، متوقعا أن تكون أقل تشددا، وبالتالي ستكون أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة أكبر، فضلا عن التركيز على النمو أكثر.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، قال في مقابلة مع "العربية"، إن البنوك الكويتية ستستفيد من رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، موضحا أن "كل رفع فائدة بنسبة 25 نقطة أساس، يشكل بالنسبة لنا ربحا إضافيا ما بين 12 إلى 13 مليون دينار سنويا".

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