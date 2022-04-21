بيع نادي تشيلسي.. تحالف جديد بين لويس هاميلتون وسيرينا ويليامز

من المقرر أن ينضم نجم سباقات فورمولا وان، لويس هاميلتون، وأسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، إلى سباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ سيضخ كل منهما نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (13.1 مليون دولار)، ضمن أحد التحالفات.

سينضم نجوم الرياضة إلى عرض بقيادة مارتن بروتون، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية السابق، والذي يضم أيضاً عائلة روجرز الكندية، ومؤسس شركة Centaurus Capital LP جون أرنولد، وعائلة تساي التايوانية.

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ومن المرجح أن يلعب هاميلتون دوراً في تعزيز التنوع والإنصاف والشمول في تشيلسي إذا نجح العرض، وفقاً لما ذكرته شبكة سكاي نيوز، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورفض متحدث باسم تحالف بروتون التعليق، فيما يجري حالياً النظر في العطاءات الخاصة بالنادي من قبل مستشاري تشيلسي، قبل اقتراح عطاء مفضل على الحكومة، لبيع النادي المملوك للملياردير الروسي المعاقب، رومان أبراموفيتش.

وتأتي الصفقة فيما يعزز نجما الرياضة من أعمالهما الاستثمارية المغامرة، إذ أعلنت سيرينا فنتشرز – وهو صندوق رأس المال الاستثماري لنجمة التنس، هذا الأسبوع عن استثمار في شركة Opensponsorship، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الرياضية مقرها بريطانيا، بينما دعم هاميلتون مجموعة من الشركات في مراحلها المبكرة مثل Zapp – تطبيق توصيل البقالة السريع في لندن.

إلا أن مشاركتهما في مزاد تشيلسي غير متوقعة - لأسباب ليس أقلها أن لويس هاميلتون من مشجعي نادي أرسنال المنافس.