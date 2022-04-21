مصر: حصيلة بيع شهادات الـ18% تقترب من 600 مليار جنيه في أقل من شهر

واصلت حصيلة بيع بنوك الأهلي المصري وبنك مصر للشهادات ذات العائد المرتفع، الصعود لتقترب من مستوى 600 مليار جنيه وذلك خلال أقل من شهر من تاريخ طرحها في السوق المصري.

ووفق بيان، أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان في 21 مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث بلغت إجمال الحصيلة نحو 581 مليار جنيه.

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وجاء إصدار هذه الشهادة في إطار تحركات البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم التي لامست مستويات قياسية خلال شهر مارس الماضي، ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فقد ارتفع معدل التضخم إلى مستوى 12.1% خلال شهر مارس الماضي مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد الجهاز بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1% لشهر مارس الماضي، مقابل نحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت نحو 184 مليار جنيه خلال شهر من بداية طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة طلعت حرب، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، يحيي أبوالفتوح، أن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت نحو 397 مليار جنيه، خلال شهر من بداية طرحها. وأكد أن البنك الأهلي المصري مستمر في إصدار الشهادة، مشيرة إلى أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن مصرفه قام بطرح الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري والبالغ 18% سنوياً بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).