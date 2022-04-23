إجراءات أميركية تضرب العملات الرقمية بقيادة "بيتكوين"

في إطار العقوبات التي تواصل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، فقد تسببت إجراءات أميركية جديدة في أن تتحول السوق إلى الخسائر.

ومؤخراً، عاقبت الحكومة الأميركية، عامل تعدين البيتكوين الروسي، مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبي بوضع شركة "بيتريفر" ومقرها موسكو على قائمة الحظر بشكل خاص. وأضافت السلطات الأميركية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة "بيتريفر إي جي"، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تابعة لشركة "بيتريفر" إلى القائمة.

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وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة. وتهدف العقوبات الأخيرة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي في أعقاب العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

فيما أجبرت عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة منصة "باينانس" على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستخدمين الروسي. وبدأت المنصة في اتخاذ "إجراءات تقييدية" ضد المستخدمين والكيانات الروسية، وسيواجه المستخدمون الروس الذين لديهم حسابات بأكثر من 10 آلاف يورو من العملات المشفرة وطأة هذه العقوبات التي تنتهي بإغلاق حساباتهم في غضون 90 يوما.

على صعيد التداولات وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 3.6% خاسرة نحو 68.6 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1920.5 مليار دولار، إلى نحو 1851.9 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة تراجعاً بنسبة 4.3%، مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.4% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 39739 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 753.3 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 2.8%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 1.7% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 2977 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 358.29 مليار دولار.

وفيما استقرت عملة "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 83.09 مليار دولار، و 49.88 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 409.74 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 66.8 مليار دولار.