.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إلى أين تتجه الأزمة المالية في لبنان؟

  • الخط
ديون لبنان

إلى أين تتجه الأزمة المالية في لبنان؟

خبير: المصرف المركزي لديه أصول تمكنه من إنقاذ الاقتصاد اللبناني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال خبير المخاطر المصرفية، محمد إبراهيم فحيلي، إن قراءة الحكومة اللبنانية للأزمة المصرفية والاقتصادية لا تسير بالاتجاه الصحيح.

وأوضح فحيلي في مقابلة مع "العربية"، أن المصرف المركزي لديه أصول تمكنه من إنقاذ الاقتصاد اللبناني، إلا أن هناك أزمة سيولة، مضيفا: "نفس الأمر بالنسبة للمصارف التجارية لديها أصول ضخمة ولكن في نفس الوقت تعاني من نقص السيولة".

وأفاد فحيلي بأن هناك طريقة لإعادة تنظيم هذه السيولة لمنع الاختناق الاقتصادي، مشيرا إلى أن السيولة تساعد الأفراد لتمويل فاتورة الاستهلاك، وتساعد المؤسسات لتمويل النفقات التشغيلية.

جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي المالي الحكومية غداء عمل ديون لبنان جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي المالي الحكومية

وأشار إلى إعادة هيكلة الاستحقاقات على البنك المركزي أو البنوك التجارية يخفف من عبء الفجوة التمويلية داخل الدولة.

من جانبها، رفضت جمعية مصارف لبنان أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، مشيرة إلى أنها كارثية كونها تلقي القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة على عاتق البنوك والمودعين.

وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

يشار إلى أن المسودة الحالية تضع سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئاسة شؤون المسجد الحرام تصدر 1500 تصريح اعتكاف رئاسة شؤون المسجد الحرام تصدر 1500 تصريح اعتكاف
اكتشف المزيد